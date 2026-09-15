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САЩ налагат 50-процентно допълнително мито върху стоки от Канада

САЩ налагат 50-процентно допълнително мито върху стоки от Канада

Взаимното налагане на мита създава риск от допълнително поскъпване на стоките

САЩ включиха нови категории канадски стоки в списъка на продуктите, облагани с допълнително мито от 50 на сто, като същевременно освободиха други от него, предаде Франс прес. Промените влизат в сила днес на фона на задълбочаващия се търговски конфликт между двете страни.

Допълнителното мито вече обхваща някои видове сирена, животински кожи, моторни лодки и изделия от хартия и стомана. От него се освобождават тоалетната хартия, циментът и уискито в опаковки с вместимост над четири литра.

Промените бяха обявени миналата седмица, след като Канада въведе ответни мита върху американски стоки в отговор на наложените по-рано от Вашингтон допълнителни налози.

Американската администрация обяви и забрана за внос на определени канадски продукти, която ще влезе в сила на 29 септември. Тя обхваща някои алкохолни напитки, продукти от суроватка и мотоциклети с работен обем на двигателя над 800 кубически сантиметра.

Едва през уикенда президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази оптимизъм за уреждането на търговския спор с Канада и омаловажи вероятността Вашингтон да се оттегли от Споразумението за свободна търговия между САЩ, Мексико и Канада (USMCA). „Всичко върви чудесно. Ще имаме отлични отношения с Мексико. Всъщност имаме добри отношения и с Канада“, каза Тръмп. 

Канадската икономика е силно зависима от търговията със САЩ, към които се насочват близо три четвърти от износа на страната. 

Спорът с Канада има особено значение за Тръмп преди междинните избори през ноември, на които Републиканската партия ще се опита да запази контрола си над Конгреса. Според агенцията подкрепата за президента е на рекордно ниски равнища на фона на недоволството от икономическата му политика и войната с Иран.

Взаимното налагане на мита създава риск от допълнително поскъпване на стоките – основно притеснение за избирателите. Това може да навреди на републиканците в ключови гранични щати като Мичиган, където предстои решаваща надпревара за място в Сената.

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