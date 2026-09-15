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Председателката на ДАЗД призова за защитена и спокойна училищна среда за всяко дете

Председателката на ДАЗД призова за защитена и спокойна училищна среда за всяко дете
БТА

Тя призова учениците да бъдат ученолюбиви и да правят смели крачки по пътя на знанието

Отговорност на възрастните е да осигурят училищна среда, в която всяко дете да се чувства защитено, спокойно и да има възможност за пълноценно развитие, заяви председателката на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Теодора Иванова по повод началото на новата учебна година, цитирана от пресцентъра на ДАЗД. 

Тя призова учениците да бъдат ученолюбиви, да правят смели крачки по пътя на знанието, да задават въпроси, да вярват в себе си и да си поставят високи цели. Образованието отваря всички врати, а с упорита работа и желание целите могат да бъдат постигнати, посочи Иванова.

Председателят на ДАЗД призова децата да бъдат добри един към друг и да не допускат унижение, обиди и агресия. По думите ѝ емпатията и умението да подадеш ръка на по-слабия са качества, които водят до истински успехи.

Тя насърчи учениците да споделят с близките си и учителите всичко, което ги тревожи, за да могат да получат защита и подкрепа.

Към родителите д-р Теодора Иванова отправи призив да се научат истински да чуват децата си и да работят за по-голямо доверие между децата и възрастните, училищната общност и институциите. 

Председателят на ДАЗД пожела на учителите и професионалистите, работещи с деца, удовлетвореност, високи постижения и много детски усмивки. Тя благодари за всеотдайността и постоянните усилия в работата им.

„Нека заедно да работим, така че децата ни да се чувстват защитени и щастливи всеки учебен ден“, призова д-р Иванова. Тя пожела на всички „На добър час“ в новата учебна година.

Над 55 000 първокласници днес прекрачиха училищния праг за първи път. С първия училищен звънец започна новата учебна година за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната.

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