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Бившият европрокурор Теодора Георгиева отново е съдия в Административен съд - София град

Бившият европрокурор Теодора Георгиева отново е съдия в Административен съд - София град
БТА

От материали от европейската институция се разбира, че на Георгиева не ѝ е наложено наказание „уволнение“

Бившият европрокурор Теодора Георгиева е възстановена на длъжността съдия в Административен съд – София-град с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 

Причината е императивна разпоредба в Закона за съдебната власт, реши колегията на заседанието си днес.

Решението е по молба на Георгиева да бъде възстановена на заеманата от нея длъжност преди мандата ѝ като европейски прокурор от България, предава БТА.

На предишното си заседание колегията реши, че трябва да се изискат документи от Европейската прокуратура във връзка с дисциплинарното производство, проведено срещу бившия български европейски прокурор Теодора Георгиева, и наложеното ѝ наказание, преди да се произнесе по молбата ѝ за възстановяване като съдия. Мандатът на Теодора Георгиева като български европейски прокурор изтече на 28 юли 2026 г.

Днес бе докладвано, че материалите от европейската институция са постъпили, като от тях се разбира, че на Георгиева не ѝ е наложено наказание „уволнение“. Комисията по атестирането и конкурсите е взела решение да потвърди предходното си решение, с което предлага Георгиева да бъде възстановена като административен съдия. Поради това колегията гласува единодушно по казуса.

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