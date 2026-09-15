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Донев: Кабинетът работи по социален пакет за деца и семейства

Донев: Кабинетът работи по социален пакет за деца и семейства
БТА

Промени се предвиждат и при пенсиите

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви днес, че паралелно с подготовката на Бюджет 2027 министерството на финансите работи и по нов социален пакет

"Изпратено е писмо до всички министерства и първостепенни разпоредители, така че в сроковете да имаме бюджет. До 15 октомври ще представим общата рамка и параметри по план-сметката за 2027 г. по изискванията в процедурата за прекомерен дефицит на Европейската комисия. Набран е дългът, необходим за разплащанията по ПВУ, а не целият размер, гласуван от Народното събрание“, посочи Донев.

По думите му е постигнат „изключителен пробив“ в разговорите със социалните партньори за механизма, по който занапред да се определя минималното възнаграждение.

„Уговорихме механизма, по който да бъде определен размерът на минималната работна заплата“, посочи министърът. Промените вече са внесени в Народното събрание като изменения в Кодекса на труда. В него са заложени четири критерия, по които трябва да се изчислява МРЗ. След приемането им от парламента ще трябва да бъдат направени промени и в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Едва след това Министерският съвет ще може да определи окончателния размер на минималната заплата за 2027 г.

До тази процедура се стига, след като синдикатите и работодателските организации не успяха сами да постигнат споразумение за конкретната сума.

Заедно с подготовката на Бюджет 2027 Министерството на финансите работи и по нов социален пакет. Основният му фокус ще бъде подкрепата за децата и семействата.

„Работим за това да предложим през бюджета един социален пакет, който да даде възможност да подкрепим децата и семейството. Това ще бъде в основата на този социален пакет“, заяви министърът.

В него ще бъде включена и политиката за минималната работна заплата. Промени се предвиждат и при пенсиите, които според заявката на правителството през следващата година отново трябва да бъдат осъвременени по т.нар. швейцарско правило. 

„Няма област, която да няма корекции, да няма промяна в параметрите“, посочи ресорният министър, без на този етап да разкрива конкретните размери на останалите мерки.

Донев беше попитан и за очакваните протести срещу кабинета и дали подготовката на Бюджет 2027 може да предизвика допълнително обществено недоволство. 

„Няма никакво основание“, заяви той. 

Донев посрещна първия учебен ден в училището, в което самият той е бил ученик - 35-о Средно езиково училище „Добри Войников“. Вицепремиерът поздрави учениците, учителите и родителите по повод 15 септември.

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