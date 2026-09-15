Над 50 членове напускат Младежи ГЕРБ във Враца
Над 50 активни членове заявяват, че напускат структурата на МГЕРБ-Враца. Това съобщи председателят на организацията Владимир Димитров в публикация във Facebook.
Към решението се присъединява и бившият депутат от ГЕРБ Мартин Харизанов, който вече обяви, че напуска партията.
В изявлението си Владимир Димитров посочва, че решението е резултат от натрупвани с години вътрешни противоречия, както и от усещането, че активността на младите хора във Враца не се оценява като сила за партията.
По думите му новото общинско ръководство е определило МГЕРБ-Враца като прекалено активна структура, която е изземвала инициативата и е засенчвала Жени ГЕРБ и Старейшини ГЕРБ.
„Очаквахме активността ни да бъде пример. Оказа се проблем“, заявява Димитров.
Той подчертава, че сред членовете на младежката структура има юристи, икономисти, журналисти, архитекти, учители, фармацевти, медици и представители на други професии, които са отделяли доброволно време за различни инициативи в областта.
Владимир Димитров отделя специално внимание на решението на Мартин Харизанов да напусне ГЕРБ. Според него Харизанов е разговарял лично с него и с други млади членове и ги е призовал да останат в партията и да запазят структурата.
„Ние решихме друго“, посочва Димитров.
Той заявява, че напускащите не приемат активността им да бъде превръщана във вина, инициативността им – в неудобство, а хората с образование, професии и идеи да бъдат търсени само когато има работа за вършене.
„Напускаме една политическа структура, но запазваме най-ценното, което създадохме в нея: хората, доверието помежду ни и способността да работим заедно“, пише още председателят на МГЕРБ-Враца.
В края на позицията си Владимир Димитров заявява: „Продължаваме заедно“.