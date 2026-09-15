Гълъб Донев: Започна подготовката на Бюджет 2027

Министърът на финансите Гълъб Донев каза пред журналисти, че бюджетната процедура за 2027 година е започнала.

"Целият бюджетен процес тече в много напрегнати срокове и график, за да успеем до 15 октомври да представим на ЕК общата рамка и параметри за Бюджет 2027", обясни той.

"Правим всичко възможно - приоритет за нас е този бюджетен дефицит от 3,8% да бъде по-малък, да влезем в границите, които са предвидени по критериите от Маастрихт", каза Донев.

По думите му приоритет е колкото се може повече да се консолидират разходите. "Ако не успеят общини и министерства да реализират проектите особено по капиталовата програма през тази година, това означава, че разходът ще се премести през следващата година, което не е добре от гледна точка на бюджетното планиране", обясни финансовият министър.

По отношение на минималната работна заплата той каза, че диапазонът, в който трябва да бъде определен размерът е 620,20 евро и 672,80 евро, като уточни, че това са долната и горната граница, определена от социалните партньори.