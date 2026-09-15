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Официално откриха новото - 204 основно училище "Ангел Каралийчев"

Официално откриха новото - 204 основно училище "Ангел Каралийчев"
Снимка: БТА

До първата копка беше трудно, каза Фандъкова

Официално откриха новото - 204 основно училище "Ангел Каралийчев" в столичния район "Витоша".

"Изправили сме в най-светлия ден от годината. Веднъж е 15 септември - това е най-истинският празник, в който всяко дете с трепет, а като голямо си спомня как е преминало училищния праг. Днес е по-специален ден - в София от 1989 г. не е имало детска градина и училище построени на едно", каза в словото си депутатът Димитър Здравков. 

Той се обърна към директора на училището с пожелание: "Да водите учителския колектив на това училище и вашите възпитаници към мощната просвета с гордо вдигнати глави на горди българи, които познават своята история, обичат своя град и родина и ценят обществото, в което живеят".

Бившият кмет на столицата и настоящ народен представител Йорданка Фандъкова сподели, че идеята за построяването на училището е била на хората, които живеят в квартала. По думите ѝ на теренът е имало стара, изоставена сграда.
"До първата копка беше трудно. Първата голяма трудност беше събарянето на старата сграда - счупиха се три багера. Забави се във времето събарянето на сградата. Следващото предизвикателсвто - на този малък терен терен да се направят детска градина и училище, спортна зала и актова зала, която да се нарича "Родна стряха", добави Фандъкова.

204 основно училище се намира в столичния квартал "Манастирски ливади - Запад". Лентата бе символично отрязана от кмета на София Васил Терзиев, председателят на Комисията по образование в парламента Димитър Здравков, народният представител Йорданка Фандъкова, патриарх Даниил, д-р Елеонора Лилова, председател РУО София-град и директора на училището.

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