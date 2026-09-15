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Съветите на Теодоси Теодосиев - Тео за ученицит: Без телефони в класната стая

Съветите на Теодоси Теодосиев - Тео за ученицит: Без телефони в класната стая
Снимка: БСК

Има навици, които се създават в ранното детство и в ученическа възраст

Училището се нуждае от ред, тишина и дисциплина, а смартфоните нямат място в класната стая. Това е позицията на легендарния учител по физика Теодоси Теодосиев-Тео, подготвил поколения български олимпийци и учени, изразен пред Нова телевизия.

Негови възпитаници са завършили някои от най-престижните университети в света и са печелили десетки отличия от международни олимпиади по физика и математика. Част от учениците му днес работят като учени и преподаватели във водещи университети, технологични компании и лаборатории по света, а преподавателските му методи са привличали интерес и извън България.

Теодосиев коментира мястото на смартфоните и изкуствения интелект в образованието и предупреди за риска технологиите да започнат да заместват самостоятелното мислене. „Училището има нужда от ред, тишина и спокойствие. Железен ред и дисциплина“, категоричен е Тео.

Според него смартфоните пречат не само на концентрацията на учениците. Те дават и постоянна възможност готовият отговор да замести усилието човек сам да стигне до него. „Учениците използват телефоните не само за развлечение, те ги използват за преписване. Не може да получим велики специалисти, ако имат възможност ежеминутно и ежечасно да преписват“, посочи учителят.

За Теодосиев способността за самостоятелно мислене трябва да се изгражда още в детството. Именно затова според него прекаленото разчитане на технологиите в ранна възраст може да има трайни последици. Детето трябва да се научи да мисли със собствената си черепна кутия. Има навици, които се създават в ранното детство и в ученическа възраст, каза той.

По думите му, ако още от малък човек свикне при всяка трудност и дори при най-елементарния въпрос веднага да търси отговор от изкуствения интелект, постепенно губи навика да използва собствените си способности. „Той се отучва да мисли със собствения си мозък. Това е фатално за мисловната дейност“, предупреди Теодосиев.

Затова позицията му за смартфоните в училище е категорична: „Трябва да научим децата на отговорност и затова абсолютно трябва да се изхвърлят телефоните от училищата“.

Учителят не отрича ползите от изкуствения интелект. Напротив - според него технологията може да бъде изключително ценен инструмент, но само когато се използва от човек, който вече е изградил способност да мисли критично и самостоятелно. „Изкуственият интелект има място в работата на един сериозен учен, на един сериозен, мислещ човек. Но преди да посегне към него, той трябва да стане мислещ човек, за да може да зададе умен въпрос, за да получи умен отговор“, обясни Тео.

Според него изкуственият интелект не бива да се превръща в „патерица“, която спестява необходимостта човек да придобива знания и да развива собствените си умения.

Теодосиев вижда друг сериозен проблем в постепенното отдалечаване на младите хора от четенето и предпочитанието към кратко и предварително обработено визуално съдържание.

Трябва много четене. Сега всеки иска само да гледа клипчета - готова, смляна храна, а не иска да генерира нещо със собственото си въображение“, коментира той.

Тео описва последицата с две думи – липса на „умствен фитнес“. Едно от най-силните му предупреждения е отправено към родителите. Според него предоставянето на неограничен достъп до смартфон още в ранна възраст означава и допускане на огромното интернет пространство до възпитанието на детето. „Когато един родител даде смартфон в ръцете на детето си, то вече не е неговото дете. Това е детето на интернет пространството“, заключи Теодоси Теодосиев.

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