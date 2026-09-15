Осветяват в зелено или в червено обществени сгради в страната

Обществени сгради в страната ще бъдат осветени днес в зелено – цветът на борбата с лимфома, или в червено – символът на битката с онкохематологичните заболявания. Инициативата е по случай Световния информационен ден за лимфома, съобщиха от Българското сдружение „Лимфом“. Организацията отбелязва и 20 години от подкрепата и грижата за хората с рак на кръвта.

Със съдействието на Националното сдружение на общините в Република България е отправен призив към общините в страната да осветят ключови сгради и обществени обекти, казаха от сдружението.

На 17 и 18 октомври 2026 г. в София ще се проведе среща на пациенти, техни близки и лекари. На събитието ще бъдат връчени награди на доброволец, помогнал на най-много хора през годината, както и на лекар, към когото пациентите са изразили най-голяма благодарност, посочиха още от организацията.

С подкрепата на Столичната община и „Метрополитен“ ЕАД през септември на екраните в метростанциите в София ще се излъчва кратък видеоклип, посветен на 20-годишнината на Българското сдружение „Лимфом“. Оттам напомниха, че подкрепа може да бъде получена и в социалните мрежи, където организацията има групи за хора с лимфоми и за пациенти с хронична лимфоцитна левкемия. Провеждат се и срещи за взаимопомощ с участието на психолог или социален работник, в които хора, вече преминали през лечение, могат да споделят опита си с новодиагностицирани пациенти.

Лимфомът и левкемията са злокачествени заболявания на кръвта, а ракът на кръвта е петият по разпространение рак в света, като данните показват, че на всеки 35 секунди един човек чува тежката диагноза, казват от сдружението. В България са регистрирани около 6000 пациенти, като годишно се диагностицират над 1500 нови случая, сочат данните на организацията. Лимфомите трудно се диагностицират, тъй като симптомите наподобяват грип или възпалително заболяване и обикновено минава доста време, докато се стигне до правилната диагноза – в много случаи закъснява около една година, посочиха още от сдружението.

Община Враца обяви, че ще освети сградата на администрацията в зелено в знак на подкрепа към Световния информационен ден за лимфома.