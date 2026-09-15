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НАП и БАБХ проверяват търговски обекти в началото на учебната година

НАП и БАБХ проверяват търговски обекти в началото на учебната година

НАП инспектират търговски обекти, които продават цветя

По повод началото на новата учебна година Националната агенция за приходите и Българската агенция за безопасност на храните предприемат проверки.

От НАП инспектират търговски обекти, които продават цветя в навечерието на първия учебен ден.

Очаква се по-късно тази сутрин от приходната агенция да представят повече информация по темата, предава БТВ.

От БАБХ започват проверки в училищни столове и бюфети, кетъринг фирми, доставящи храна за ученици, както и детски градини.

Те ще продължат един месец, като ще се следи за произхода и правилното съхранение на суровини и храни, сроковете за съхранение, правилното етикетиране и други чести нарушения.

При установени такива ще се налагат незабавни мерки съгласно законодателството, уверяват от агенцията по храните.

 

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