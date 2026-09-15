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Турската полиция използва сълзотворен газ срещу демонстранти от ЛБГТ асоциации в Измир

Турската полиция използва сълзотворен газ срещу демонстранти от ЛБГТ асоциации в Измир
AP/БТА

Протестът на ЛГБТИ общността бе заради мащабна акция на властите

Турската полиция използва сълзотворен газ срещу демонстранти от ЛБГТ асоциации в егейския град Измир, предава турската медия Т 24.

Протестът на ЛГБТ общността бе заради мащабна акция на властите в страната, при която бяха обискирани организации на общността и бяха задържани десетки активисти.

Полицията обгради участниците и им нареди да се разотидат. Последва напрежение, а срещу част от демонстрантите беше използван сълзотворен газ.

Разследването се води срещу над 160 души, девет организации и 13 компании в 15 окръга.

В Измир съдът остави 16 души в ареста до началото на процеса.

Според турските власти операцията защитава децата и семейните ценности. Правозащитници обаче я определят като засилен натиск.

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