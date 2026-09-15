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Васил Терзиев: Решение на СОС може да ускори концесията на „Топлофикация“

Васил Терзиев: Решение на СОС може да ускори концесията на „Топлофикация“
БТА

Кметът на София призна, че общинското дружество Топлофикация-София всеки сезон "ядосва столичани"

"Надявам се докладът за концесията на Топлофикация-София, внесен в СОС миналия политически сезон и отложен, да намери път към залата и да се гласува".

Това каза кметът на София Васил Терзиев пред БНР. Според него при стегната работа на СОС хоризонтът на доклада е, ако бъде приет този доклад и върви по разчетите на Световната банка, която води процеса, до година, две може да има избран концесионер.

"За момента общинските съветници явно са под 31 и затова не е влязъл докладът в зала".

Той коментира функционирането на общината и системите, през които се решават проблемите на града.

"Няма добра основа да се стъпи откъм данни и информация, за да се остойности, за да имаме всичко, което имаме като булеварди, паркове, идеален градски транспорт – каква е цената на това? Искам да избягам от популизма и да имаме честен разговор - ето с какво разполагаме и какво можем да имаме. И когато граждани, аз, СОС гледаме и имаме честен разговор, не предизборен, можем да вземем решенията . Това е най-голямото предизвикателство, да събера тези парчета, да инвентаризирам града и да се даде дългосрочната перспектива, приоритизация, и да започнем да работим. Хората мислят доста по-опростено и с прави -има ли тротоар, има ли осветление в парка. Тези неща трябва да са функция колко добре работи системата, какви хора има, колко ресурс има. Моята цел е да намеря повече ресурси – публични, европейски програми, да има централизация. Всичко това да бъде облечено в по-ефективни процеси. И не само да има повече пари, а да се случва по-бързо".

Терзиев обясни, че градският транспорт е предизвикателство, "но ако го направиш и велоалеите, ще намалят колите, това ще намали колко паркинга ще правиш, ще е по-чисто и можем да освободим ресурс, които да насочим към градската среда".

Кметът на София призна, че общинското дружество Топлофикация-София всеки сезон "ядосва столичани".

"Като община си го искаме дружеството, но не точно такова, защото губи всяка година средства. На всички е ясно, че има нужда от големи инвестиции и ако бъде управлявана правилно. Пътят е ясен, за да е здрава Топлофикация - да се направят инвестиции в когенерации. Никой не го прави, защото нямат интерес някои хора, доволни от това състояние".

Терзиев се надява да има политическа воля на ниво СОС и държава, и да се върви по-смело към концесиониране, за да може световни компании да направят необходимите инвестиции и да дадат нов живот - "Топлофикация-София не е само проблем за София, а за енергийната ни система".

Терзиев посочи, че "има един доклад, който чака светлото бъдеще, за да се започне анализа на технически, правен и финансово-икономически, за да се види рамката на бъдеща концесия и да се преструктурира".

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