Васил Терзиев: Решение на СОС може да ускори концесията на „Топлофикация“

Това каза кметът на София Васил Терзиев пред БНР. Според него при стегната работа на СОС хоризонтът на доклада е, ако бъде приет този доклад и върви по разчетите на Световната банка, която води процеса, до година, две може да има избран концесионер.

"Надявам се докладът за концесията на Топлофикация-София, внесен в СОС миналия политически сезон и отложен, да намери път към залата и да се гласува".

"За момента общинските съветници явно са под 31 и затова не е влязъл докладът в зала".

Той коментира функционирането на общината и системите, през които се решават проблемите на града.

"Няма добра основа да се стъпи откъм данни и информация, за да се остойности, за да имаме всичко, което имаме като булеварди, паркове, идеален градски транспорт – каква е цената на това? Искам да избягам от популизма и да имаме честен разговор - ето с какво разполагаме и какво можем да имаме. И когато граждани, аз, СОС гледаме и имаме честен разговор, не предизборен, можем да вземем решенията . Това е най-голямото предизвикателство, да събера тези парчета, да инвентаризирам града и да се даде дългосрочната перспектива, приоритизация, и да започнем да работим. Хората мислят доста по-опростено и с прави -има ли тротоар, има ли осветление в парка. Тези неща трябва да са функция колко добре работи системата, какви хора има, колко ресурс има. Моята цел е да намеря повече ресурси – публични, европейски програми, да има централизация. Всичко това да бъде облечено в по-ефективни процеси. И не само да има повече пари, а да се случва по-бързо".

Терзиев обясни, че градският транспорт е предизвикателство, "но ако го направиш и велоалеите, ще намалят колите, това ще намали колко паркинга ще правиш, ще е по-чисто и можем да освободим ресурс, които да насочим към градската среда". Кметът на София призна, че общинското дружество Топлофикация-София всеки сезон "ядосва столичани".

"Като община си го искаме дружеството, но не точно такова, защото губи всяка година средства. На всички е ясно, че има нужда от големи инвестиции и ако бъде управлявана правилно. Пътят е ясен, за да е здрава Топлофикация - да се направят инвестиции в когенерации. Никой не го прави, защото нямат интерес някои хора, доволни от това състояние".

Терзиев се надява да има политическа воля на ниво СОС и държава, и да се върви по-смело към концесиониране, за да може световни компании да направят необходимите инвестиции и да дадат нов живот - "Топлофикация-София не е само проблем за София, а за енергийната ни система".