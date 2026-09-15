Васил Терзиев открива новата учебна година в кв. "Манастирски ливади - Запад"

Кметът на София Васил Терзиев ще открие новата учебна година в 204-о основно училище в „Манастирски ливади - Запад“ в район "Витоша", съобщиха от пресцентъра на Столичната община (СО). Откриването е от 09:00 часа.

Училището е първото изцяло новопостроено общинско училище в София от 30 години – изградено от нулата, върху нов терен, посочиха от пресцентъра.

В училището тази година са сформирани 21 паралелки с общ капацитет от 546 ученици, който почти е запълнен. Към училището има и детска градина с 88 места, уточниха за БТА от пресцентъра.