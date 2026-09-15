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Потушен е пожарът в завода за боеприпаси на „ЕМКО“ край Габрово

Потушен е пожарът в завода за боеприпаси на „ЕМКО“ край Габрово

На мястото вече са извършени първоначални действия по разследването

Пожарът в склада за боеприпаси на фирма „ЕМКО“ край габровското село Горни Върпища е окончателно потушен.

Обстановката в района постепенно се нормализира, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Габрово.

Според оценка на експертите към момента няма опасност от повторно възпламеняване.

На мястото вече са извършени първоначални действия по разследването, предава БТВ.

Заради отпадането на опасността е преустановена и допълнителната охрана на района, разпоредена от директора на ОДМВР – Габрово.

Тя беше въведена за гарантиране на сигурността след възникването на пожара и докато се извършваха първоначалните процесуално-следствени действия.

Въпреки нормализирането на обстановката достъпът до складовата база остава строго ограничен.

Причината е, че за обекта се прилагат специалните правила за достъп до обекти, свързани с националната сигурност.

Към момента охраната на базата се осъществява от фирмата, която стопанисва обекта, съобщават още от полицията.

 

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