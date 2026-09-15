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Урсула фон дер Лайен ще произнесе годишната си реч за състоянието на ЕС

Урсула фон дер Лайен ще произнесе годишната си реч за състоянието на ЕС
БТА/АП

В речта си Фон дер Лайен се очаква да очертае въздействието на работата на ЕК през изминалата година и плановете ѝ за бъдещето

Европейският парламент се събра на пленарна сесия в Страсбург, която ще продължи до четвъртък.

Основната тема по време на първата пленарна сесия за новия политически сезон ще бъде годишната реч на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз, която ще бъде произнесена на 16 септември, сряда, от 10:00 ч. българско време.

Фон дер Лайен ще представи постигнатите резултати през изминалата година и очакваните законодателни инициативи за следващата. Това ще бъде втората ѝ такава реч в рамките на настоящия мандат. 

Всяка година през септември председателят на Европейската комисия произнася пред Европейския парламент реч за състоянието на Съюза. Това е възможност за председателя да сподели визията си за ЕС, да направи преглед на постиженията и да обяви важни предстоящи инициативи.

В речта си Фон дер Лайен се очаква да очертае въздействието на работата на ЕК през изминалата година и плановете ѝ за бъдещето.

Тя ще се съсредоточи върху европейската отбрана и сигурност, продължаващата подкрепа на ЕС за Украйна, ситуацията в Близкия изток, стратегията на ЕС за адаптиране към променящия се световен ред, конкурентоспособността, работните места и устойчивия просперитет, борбата срещу климатичните промени, следващия дългосрочен бюджет на ЕС след 2027 г., демократичната устойчивост, управлението на миграцията и защита на основните ценности на ЕС, се посочва в информационния бюлетин, публикуван на сайта на Европейския парламент. 

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