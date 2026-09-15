Прогноза за времето в България – вторник, 15 септември

Първият учебен ден ще бъде сравнително хладен, с променлива и често значителна облачност. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, в София – около 22°. На отделни места, главно в планините на Западна България, ще превали слаб дъжд, а на връх Мусала е възможен и слаб сняг. По Черноморието ще има повече слънце, с температури 21°–24°.

След бурите и рязкото захлаждане през почивните дни 15 септември няма да върне лятната жега. Утрото е хладно, особено в западната половина на страната, а през деня облаците ще бъдат повече от слънцето в много райони.

От 6 градуса сутринта до 26 следобед

Минималните температури са предимно между 10° и 15°, но в котловините и високите полета на Западна България са значително по-ниски – 6°–9°.

В София сутрешната температура е около 7°–8°, а следобед се очакват около 22°.

Максималните температури в страната ще бъдат 21°–26°.

Това означава хладно начало на деня за учениците, особено в западните райони, но сравнително приятни температури около обяд и в ранния следобед.

Къде ще превали

Облачността ще бъде разкъсана, над Северозападна България по-често значителна, а следобед повече облаци ще има и над останалата част от страната. На отделни места ще превали слаб и краткотраен дъжд. По-голяма е вероятността за валежи в планините и планинските райони на Западна България.

Не се очакват широко разпространени порои и силни гръмотевични бури като тези през почивните дни. В Източна България времето ще бъде по-стабилно.

София – хладна сутрин и около 22 градуса

В София първият учебен ден започва хладно – около 7°–8° в ранните часове. През деня облачността ще бъде променлива, често значителна. Максималната температура ще достигне около 22°.

В самия град вероятността за съществен валеж е сравнително малка, но около планинските райони на Западна България са възможни слаби превалявания.

За сутрешните училищни тържества ще е необходима връхна дреха, особено за децата, които ще бъдат продължително време навън.

По Черноморието – повече слънце

По Черноморието времето ще бъде по-стабилно. Ще бъде предимно слънчево, но с временни увеличения на облачността, по-значителни следобед. На отделни места по Южното Черноморие е възможно да превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат 21°–24°.

Температурата на морската вода остава по-висока – 23°–25°, а вълнението ще бъде 2–3 бала.

В планините – дъжд, а на Мусала и сняг

В планините времето ще бъде по-динамично. Ще има променлива облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд.

На връх Мусала валежът може да бъде от слаб сняг – ясен знак за чувствително по-ниските температури във високата планина. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, а по високите части – от северозапад.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17°, а на 2000 метра – около 10°.

Какво следва

От сряда времето постепенно ще се стабилизира.

Ще има повече слънчеви часове, макар около и след обяд временно да се развива облачност. Само на отделни места, главно в планините, са възможни слаби краткотрайни валежи.

Сутрин в Източна България ще има условия за ниска облачност или мъгла. Вятърът ще бъде слаб от източната четвърт, а към четвъртък и петък по-често ще се ориентира от югоизток.

Най-важната тенденция е постепенното затопляне. Дневните температури ще започнат да се повишават и към края на работната седмица отново ще бъдат по-близо до типичните къснолетни стойности.

През почивните дни вероятността за краткотрайни валежи отново ще се увеличи – в събота главно в Западна България, а в неделя и на изток. Температурите тогава се очаква да бъдат предимно 25°–30°.

Обобщение

15 септември ще бъде хладен и облачен първи учебен ден, но без широко разпространено опасно време.

Максималните температури ще бъдат 21°–26°, в София – около 22°. Сутринта ще бъде студена за сезона в западните котловини и високите полета – 6°–9°, а в София около 7°–8°. Слаб дъжд е възможен главно в планините на Западна България.

По Черноморието ще има повече слънце, с 21°–24°, морска вода 23°–25° и вълнение 2–3 бала. В планините ще бъде около 17° на 1200 метра и 10° на 2000 метра, а на Мусала е възможен слаб сняг.

Първият училищен звънец идва с истинско септемврийско утро – хладно, с повече облаци и връхни дрехи за децата. След днешната прохлада обаче от средата на седмицата слънцето ще става повече и температурите постепенно ще тръгнат нагоре.