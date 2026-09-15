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Трима души са загинали при пожар тази нощ в София

Трима души са загинали при пожар тази нощ в София
БТА

През изминалото денонощие са извършени 23 спасителни дейности и помощни операции, от които четири при катастрофи в транспортни средства

Потушени са 72 пожара за изминалото денонощие, при които са загинали трима души, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин. 

В 01:26 часа в Оперативният център при Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ е получен сигнал за пожар в къща на в София, община „Оборище“ на ул. „Бачо Киро“ №40. На мястото на произшествието са изпратени 23 служители на пожарната. Загинали са двама мъже и жена с неустановена самоличност. 

С преки материални щети са възникнали 17 пожара, от които седем в жилищни сгради; два в спомагателни, временни или паянтови постройки; четири в транспортни средства и четири в съоръжения на открито. 

Без нанесени материални щети са възникнали 55 пожара, от които 12 в сухи треви, горска постеля и храсти; 34 в отпадъци и девет в готварски уреди и комини.

Извършени са 23 спасителни дейности и помощни операции, от които четири при катастрофи в транспортни средства. 

Регистрирано е едно лъжливо повикване. 

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