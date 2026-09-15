Забележка за куче завърши с кървав инцидент във Варна - разказ на съпругата на пострадалия

Забележка към мъж заради предполагаемо насилие над кучето му е прераснала в жесток конфликт във Варна. При сблъсъка двама души са били ранени с нож, а единият от тях остава в интензивно отделение. Всичко се е случило пред очите на 7-годишното дете на тежко пострадалия.

Инцидентът е станал около 20 часа в четвъртък. Семейство се прибирало към дома си, когато видяло мъж, който според тях удрял кучето си. Съпругът направил забележка и го призовал да спре. По думите на съпругата му последвала разправия, която бързо прераснала във физически сблъсък. Докато жената се опитвала да ги разтърве, видяла другия мъж да вади голям кухненски нож, съобщава НОВА ТВ.

„С юмруци, ритници, крясъци. Мъжът ми му направи забележка: „Защо биеш така кучето? Не го прави“. Той започна да крещи: „Върви си по пътя, няма да ми казваш как да си гледам кучето“.

Виковете на жената и детето привлекли вниманието на хора от квартала. Няколко души се намесили, за да прекратят конфликта, но при суматохата бил ранен и втори човек.

Двамата ранени са откарани в болница. Единият е получил порезни рани по ръката и след оказана медицинска помощ е освободен за домашно лечение. Състоянието на другия пострадал е по-тежко. Той е със сериозни наранявания в областта на корема, подмишницата, ръцете и главата и остава под лекарско наблюдение в интензивно отделение. По информация на съпругата му само преди месец е претърпял операция.

След нападението заподозреният е успял да избяга, като според очевидци е изхвърлил ножа в контейнер за отпадъци. Малко по-късно е бил спрян от граждани и предаден на полицията.

Жители на района разказват, че 48-годишният мъж и преди е проявявал агресия. По думите им той живее под наем в района от около година и работи като касапин. Някои от съседите твърдят, че са ставали свидетели и на грубо отношение към кучето му. Друга жителка на квартала разказва, че само дни преди инцидента мъжът е влязъл в конфликт и с нейното семейство, като се е стигнало до опит за физическа саморазправа.

От МВР съобщиха, че мъжът остава задържан, а материалите по случая са предадени на прокуратурата. Очаква се да му бъде повдигнато обвинение за опит за убийство.

Със 7-годишното дете, станало свидетел на нападението над баща си, вече работи психолог.

Кучето, заради което е започнал първоначалният конфликт, е било прибрано от човек от квартала. В социалните мрежи се търси нов стопанин за него.