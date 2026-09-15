Новини
Търси
Подкаст
Общество

Забележка за куче завърши с кървав инцидент във Варна - разказ на съпругата на пострадалия

Забележка за куче завърши с кървав инцидент във Варна - разказ на съпругата на пострадалия
БТА

Има задържан за престъплението

Забележка към мъж заради предполагаемо насилие над кучето му е прераснала в жесток конфликт във Варна. При сблъсъка двама души са били ранени с нож, а единият от тях остава в интензивно отделение. Всичко се е случило пред очите на 7-годишното дете на тежко пострадалия.  

Инцидентът е станал около 20 часа в четвъртък. Семейство се прибирало към дома си, когато видяло мъж, който според тях удрял кучето си. Съпругът направил забележка и го призовал да спре. По думите на съпругата му последвала разправия, която бързо прераснала във физически сблъсък. Докато жената се опитвала да ги разтърве, видяла другия мъж да вади голям кухненски нож, съобщава НОВА ТВ. 

„С юмруци, ритници, крясъци. Мъжът ми му направи забележка: „Защо биеш така кучето? Не го прави“. Той започна да крещи: „Върви си по пътя, няма да ми казваш как да си гледам кучето“.

Виковете на жената и детето привлекли вниманието на хора от квартала. Няколко души се намесили, за да прекратят конфликта, но при суматохата бил ранен и втори човек. 

Двамата ранени са откарани в болница. Единият е получил порезни рани по ръката и след оказана медицинска помощ е освободен за домашно лечение.  Състоянието на другия пострадал е по-тежко. Той е със сериозни наранявания в областта на корема, подмишницата, ръцете и главата и остава под лекарско наблюдение в интензивно отделение. По информация на съпругата му само преди месец е претърпял операция.

След нападението заподозреният е успял да избяга, като според очевидци е изхвърлил ножа в контейнер за отпадъци. Малко по-късно е бил спрян от граждани и предаден на полицията.  

Жители на района разказват, че 48-годишният мъж и преди е проявявал агресия. По думите им той живее под наем в района от около година и работи като касапин. Някои от съседите твърдят, че са ставали свидетели и на грубо отношение към кучето му.  Друга жителка на квартала разказва, че само дни преди инцидента мъжът е влязъл в конфликт и с нейното семейство, като се е стигнало до опит за физическа саморазправа.

От МВР съобщиха, че мъжът остава задържан, а материалите по случая са предадени на прокуратурата. Очаква се да му бъде повдигнато обвинение за опит за убийство.

Със 7-годишното дете, станало свидетел на нападението над баща си, вече работи психолог.  

Кучето, заради което е започнал първоначалният конфликт, е било прибрано от човек от квартала. В социалните мрежи се търси нов стопанин за него.

Още по темата

Двама ранени при нападение с нож във Варна след забележка за побой над куче

Двама ранени при нападение с нож във Варна след забележка за побой над куче

Мъж беше намушкан с нож по време на Бирфеста в Стара Загора

Мъж беше намушкан с нож по време на Бирфеста в Стара Загора

Мъж и жена пострадаха при две отделни нападения с нож в Стара Загора

Мъж и жена пострадаха при две отделни нападения с нож в Стара Загора

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Водещи

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 7 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 7 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 9 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 9 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 11 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 18 минути
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 24 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 26 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 28 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 40 минути
Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

  • Преди 42 минути
Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

  • Преди 47 минути
Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

  • Преди 54 минути
Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

  • Преди 58 минути
Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

  • Преди 59 минути