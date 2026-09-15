В сряда произнасят присъдата на бившия косовски президент Тачи

Съдът в Хага ще произнесе утре присъдата по делото срещу бившия президент на Косово Хашим Тачи и още трима бивши командири на Армията за освобождение.

Прокуратурата иска присъди от по 45 години затвор.

Четиримата са обвинени в преследване, убийства, изтезания и насилствени изчезвания по време и след конфликта със Сърбия през 1998-1999 година. Всички те отричат да са извършили обвиненията, а защитата на Тачи настоява, че няма доказателства, които пряко да го свързват с престъпленията.

Процесът предизвиква силно напрежение в Косово. Хиляди демонстранти излязоха на протест в Прищина с искане подсъдимите да бъдат освободени.

Според анализатори решението може да повлияе и на отношенията на Косово със Запада и Сърбия.