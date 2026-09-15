Списък на всички, подали документи за участие в президентските избори

Общо 27 инициативни комитета и осем партии са подали документи за регистрация в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Това съобщиха от ЦИК на страницата си във Фейсбук.

На 9 септември изтече срокът, в който партии и коалиции могат да подават заявления в ЦИК за регистрация за участие в предстоящите избори, а днес изтече срокът това да направят и инициативните комитети.

Партиите, подали документи за участие в изборите, са:

„Възраждане“

„Правото“

„Движение за права и свободи“

„Българска социалдемокрация – Евролевица“

Народна партия „Истината и само истината“

„Морал, единство и чест“

„Величие“

„Български земеделски народен съюз“

Инициативните комитети (ИК), подали документи, са:

ИК за издигане на независим кандидат за президент Лъчезар Аспарухов Аврамов и независим кандидат за вицепрезидент Ивайло Дражев Атанасов, представляван от Марияна Ангелова Янева

ИК за издигане на независим кандидат за президент Иванка Великова Цветанова–Петкова и независим кандидат за вицепрезидент Панайот Александров Кючуков, представляван от Тодор Стойчев Тодоров

ИК за издигане на независим кандидат за президент Методи Веселинов Бъчваров и независим кандидат за вицепрезидент Ленин Велинов Станоев, представляван от Деан Георгиев Гарчев

ИК за издигане на независим кандидат за президент Иво Иванов Лулчев и независим кандидат за вицепрезидент Стефан Димитров Попов, представляван от Христина Иванова Стефанова

ИК за издигане на независим кандидат за президент Искра Йорданова Недева и независим кандидат за вицепрезидент Стоян Руменов Георгиев, представляван от Димитър Христов Беров

ИК за издигане на независим кандидат за президент Росен Пламенов Миленов и независим кандидат за вицепрезидент Иван Стефанов Иванов, представляван от Георги Живов Александров

ИК за издигане на независим кандидат за президент Величка Неделчова Георгиева и независим кандидат за вицепрезидент Росен Игнатов Иванов, представляван от Лилия Любомирова Францова – Богданова

ИК за издигане на независим кандидат за президент Камен Захариев Тасков и независим кандидат за вицепрезидент Галя Димитрова Иванова, представляван от Иванка Бориславова Трайкова

ИК за издигане на независим кандидат за президент Нако Райнов Стефанов и независим кандидат за вицепрезидент Нина Петкова Ламбова, представляван от Александър Георгиев Аврамов

ИК за издигане на независим кандидат за президент Борис Кирилов Анзов и независим кандидат за вицепрезидент Бранимир Мичев Мичев, представляван от Иван Лешков Борисов

ИК за издигане на независим кандидат за президент Волен Николов Сидеров и независим кандидат за вицепрезидент Славчо Георгиев Велков, представляван от Деница Стоилова Сидерова

ИК за издигане на независим кандидат за президент Илияна Малинова Йотова и независим кандидат за вицепрезидент Кирил Александров Вълчев, представляван от Христо Цанев Пимпирев, Емине Фикри Гюлестан, Крум Костадинов Зарков, Емил Светославов Стоименов

ИК за издигане на независим кандидат за президент Георги Николов Димов и независим кандидат за вицепрезидент Димитър Атанасов Шивиков, представляван от Валентин Костадинов Иванов

ИК за издигане на независим кандидат за президент Андрей Атанасов Гюров и независим кандидат за вицепрезидент Георги Димитров Кандев, представляван от Александрина Иванова Пендачанска, Константин Петров Вълков

ИК за издигане на независим кандидат за президент Йордан Иванов Малджански и независим кандидат за вицепрезидент Валентин Асенов Христов, представляван от Салваторе Цанов Банков

ИК за издигане на независим кандидат за президент Велин Иванов Меледжиев и независим кандидат за вицепрезидент Илиана Асенова Меледжиева, представляван от Илиана Асенова Меледжиева

ИК за издигане на независим кандидат за президент Ивайло Петров Симеонов и независим кандидат за вицепрезидент Косьо Христов Стойчев, представляван от Теодор Христов Тотев

ИК за издигане на независим кандидат за президент Явор Бориславов Генов и независим кандидат за вицепрезидент Максим Генов Велков, представляван от Андрей Димитров Попов

ИК за издигане на независим кандидат за президент Пламен Панайотов Пасков и независим кандидат за вицепрезидент Светозар Стоянов Съев, представляван от Владка Кръстева Кесарова

ИК за издигане на независим кандидат за президент Румяна Методиева Ченалова и независим кандидат за вицепрезидент Георги Минчев Георгиев, представляван от Чавдар Демиров Борачев, Йорданка Цанкова Малинова

ИК за издигане на независим кандидат за президент Иван Маркос Христанов и независим кандидат за вицепрезидент Стоянка Гинева Черкезова, представляван от Даниел Деянов Ризов

ИК за издигане на независим кандидат за президент Мирослав Борисов Паскалев и независим кандидат за вицепрезидент Катя Костова Николова, представляван от Константин Маринов Малчев

ИК за издигане на независим кандидат за президент Йорданка Радиева Колева и независим кандидат за вицепрезидент Веселин Стефанов Радков, представляван от Петър Иванасенов Петков

ИК за издигане на независим кандидат за президент Боян Боянов Станков Расате и независим кандидат за вицепрезидент Йордан Стоянов Манасиев, представляван от Мартин Серьожев Вътев

ИК за издигане на независим кандидат за президент Димитър Николов Николов и независим кандидат за вицепрезидент Ангел Александров Василев, представляван от Александър Иванов Долев

ИК за издигане на независим кандидат за президент Гален Илиев Тодоров и независим кандидат за вицепрезидент Мария Георгиева Парисова, представляван от Николай Благоев Ляков, Мартин Михайлов Йорданов

ИК за издигане на независим кандидат за президент Румяна Димчева Петрова и независим кандидат за вицепрезидент Мая Христова Петкова, представляван от Милана Румянова Петрова.