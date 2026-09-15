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ПБ започна закриване на Комисията по досиетата

ПБ започна закриване на Комисията по досиетата

Румен Радев е сформирал Междуведомствена работна група за подготовка на законодателно решение

Официално - управляващото мнозинство на "Прогресивна България" започна закриване на Комисията по досиетата, пише в. "Сега".

Бъдещето на комисията беше заложено на карта още в преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г. Очаквано, след като той беше приет, вече започна и закриването на Комисията по досиетата. За тази цел премиерът Румен Радев е сформирал Междуведомствена работна група, която трябва да подготви законодателно решение, с което Комисията по досиетата да бъде закрита, а дейността ѝ прехвърлена към Държавна агенция "Архиви" (ДАА).

Председател на Междуведомствената работна група съвсем очаквано е вицепремиерът Иво Христов, а в нея влизат председателят на ДАА и служители на агенцията. 

В преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г. кабинетът на Румен Радев включи параграф, с който Комисията по досиетата се закрива, а дейността ѝ преминава към ДАА. Законът бе приет в началото на месец август тази година.

До 15 септември 2026 г. Иво Христов трябва да разработи предложение за нормативни промени за закриване на Комисията по досиетата и преместването на дейността ѝ. Въпреки че срокът изтича утре, засега на сайта на парламента липсва внесен законопроект по въпроса, от който да станат ясни и целите и мотивите на управляващите за ликвидирането на един независим държавен орган, избран от Народното събрание при пълен политически консенсус и обществена подкрепа и който в продължение на 19 години изпълнява държавна политика по разкриване на сътрудниците на тоталитарните комунистически служби на ръководни позиции в държавата и обществото, отбелязва сайтът desebg.com.

В приетия текст в преходите и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет липсва разграничение между отделните дейности, които Комисията по досиетата извършва, а е посочено генерално, че става въпрос за "дейността ѝ". Това означава, че към ДАА няма само да премине архивът на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА, но и основната дейност на Комисията по досиетата, за която тя бе създадена от парламента през април 2007 г., а именно установяване и обявяване на сътрудниците на тоталитарните комунистически служби.

В началото на юли вицепремиерът Иво Христов каза от парламентарната трибуна, че "Комисията по досиетата е една изчерпана структура, която има бюджет от 2,8 млн. евро годишно. Това са девет комисари със заплати от над 4000 евро, това са хиляди служители. Тази комисия е изпълнила своята мисия". В комисията обаче има деветима комисари и работят около 50 души администрация. Въпреки това за последните 3 години комисията е проверила над 70 000 души.

Последните разкрития на комисията са от преди няколко дни, когато стана ясно, че 14 бивши сътрудници на тоталитарните комунистически служби фигурират в Инициативния комитет за издигането на кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори. В края на август пък Комисията направи мащабна проверка на лицата, свързани с обществените поръчки.

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