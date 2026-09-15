До седмица разбираме имената на кандидатите за президент и вицепрезидент

27 са инициативните комитети, подали документи в Централната избирателна комисия за участие в президентските избори. Това обаче все още не означава, че ще има толкова кандидати в бюлетината.

Следващият важен срок е 22 септември. Дотогава трябва да бъдат регистрирани кандидатите за президент и вицепрезидент и да стане ясен окончателният списък на двойките, които ще участват във вота.

За независимите кандидати регистрацията минава и през подписка - необходима е подкрепата на най-малко 2500 избиратели.

Днес от ЦИК ще дадат информация как върви подготвоката за предстоящите избори.