Българин задържан на границата със Северна Македония заради измама

В 02:50 часа днес на ГКПП „Деве баир“ в Република Северна Македония е задържан 25-годишен български гражданин.

При граничната проверка и справка в оперативните системи е установено, че Т.С. фигурира в списъка „стоп“ по искане на районно полицейско управление в Скопие заради съмнения за извършено престъпление - измама.

Мъжът е предаден на полицейското управление в Крива паланка, където ще бъдат предприети последващи процесуални действия.