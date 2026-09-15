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Българин задържан на границата със Северна Македония заради измама

Българин задържан на границата със Северна Македония заради измама
pixabay

25-годишният мъж е задържан при гранична проверка на ГКПП „Деве баир“

В 02:50 часа днес на ГКПП „Деве баир“ в Република Северна Македония е задържан 25-годишен български гражданин.

При граничната проверка и справка в оперативните системи е установено, че Т.С. фигурира в списъка „стоп“ по искане на районно полицейско управление в Скопие заради съмнения за извършено престъпление - измама.

Мъжът е предаден на полицейското управление в Крива паланка, където ще бъдат предприети последващи процесуални действия.

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