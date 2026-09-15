Шесткратен европейски шампион попита: Какъв е планът в българските щанги?

Шесткратният европейски шампион по вдигане на тежести Ангел Русев написа в социалните мрежи, че той и колегите му са в много трудно положение един месец преди световното първенство в Китай (27 октомври - 8 ноември).

Ангел Русев влезе в историята на българските щанги

„До световното първенство в Китай остава около месец и половина. Няма лагери, няма яснота за средства и подготовката ни е поставена в много трудна ситуация. Повечето от нас не сме само състезатели - имаме деца, семейства и разходи. Как се очаква да се подготвяме на най-високо ниво и едновременно с това да осигуряваме семействата си, когато няма необходимата финансова подкрепа и условия за подготовка?", пише Русев.

„Беше казано, че състезателите, които се подготвят за големи първенства и квалификационни състезания за Олимпийските игри, са приоритет. Затова питам: какъв е планът оттук нататък и кога ще има конкретни действия? Не задавам този въпрос, за да създавам конфликт. Задавам го като състезател, който иска да тренира, да се подготви и да представи България достойно. Времето изтича. Нуждаем се не само от думи, а от конкретна подкрепа и решение".

Състезателите по вдигане на тежести участваха на европейското първенство в Грузия по-рано през годината със средства, осигурени от Министерството на младежта и спорта (ММС) заради дългогодушните финансови и административни проблеми във федарацията.