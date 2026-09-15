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Учебната година започва и за 838 затворници

Учебната година започва и за 838 затворници
БТА

Целта е чрез образование и квалификация лишените от свобода да получат по-добри възможности за реализация след освобождаването си

Общо 838 лишени от свобода от затворите в страната ще започнат или продължат своето образование през новата учебна година. 

Обучението е част от възможностите за придобиване на знания и професионални умения по време на изтърпяване на наказанието. Целта е чрез образование и квалификация лишените от свобода да получат по-добри възможности за реализация след освобождаването си.  

Учебният процес се организира в рамките на системата за изпълнение на наказанията, като затворниците могат да придобиват основно, средно образование и професионална квалификация според възрастта и образователното си ниво.  

Образованието е сред основните инструменти за ресоциализация и намаляване на риска от повторно извършване на престъпления, като същевременно дава възможност на лишените от свобода да изградят нови умения и да се подготвят за връщането си в обществото.

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