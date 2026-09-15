Над 55 000 първокласници днес ще прекрачат училищния праг

Над 55 000 първокласници в цялата страна днес ще прекрачат училищния праг за първи път.

Новата учебна година започва за над 700 000 ученици в 2322 училища в страната, съобщава министерство на образованието и науката (МОН).

Първият учебен ден отново стартира днес - 15 септември, въпреки предложенията учебната година да започне ден по-рано - на 14 септември. През август министърът на образованието проф. д-р Георги Вълчев отхвърли предложената промяна.

През последните две седмици във всички училища в страната тече трескава подготовка във връзка със старта на Новата учебна година.

В системата на образованието в момента работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини, сочат данни на МОН.

Изключително положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата – близо всеки пети педагогически специалист е на възраст до 35 години.

Над 2000 новоизградени STEM центъра ще посрещнат учениците през новата учебна година. В държавни и общински училища и центрове за специална образователна подкрепа ще се провежда обучение в обособени STEM пространства и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи.

Инвестицията от над 250 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост създава възможности за повече практически задачи, експерименти и работа по проекти, както и за свързване на знанията от различните учебни предмети.

През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в училища в страната, за да бъдат подобрени условията за обучение и работа през новата учебна година, казват от ведомството.

Първият учебен ден настъпи и за хиляди български деца зад граница. В 410 български неделни училища в 44 държави новата учебна година започна за близо 40 000 ученици.

Училищата са осигурени с необходимите учебници и учебни комплекти и имат готовност да посрещнат учениците за първия учебен ден.

Мерките за сигурност по повод Първия учебен ден са засилени в цялата страна. Полицейски екипи ще се грижат за сигурността и безопасността на децата. Както всяка година полицейските служители следят за безопасността на движението и за сигурността на децата, като ще отделят специално внимание за правилното пресичане на учениците.

В районите около училищата, детските градини и детските площадки ще патрулират максимален брой полицейски екипи.

От СДВР призоваха родителите да дават и личен пример на децата си, като спазват Закона за движение по пътищата.

Заради инфлацията през 2026 г. подготовката на семействата с първокласници за първия учебен ден е по-скъпа.

И тази година държавата е предвидила еднократна помощ в размер на около 153 евро за първокласниците.

Родителите на първокласници, независимо от семейния доход, могат да пуснат заявления за еднократната помощ за ученици. Сумата се изплаща на 2 пъти - през първия и втория срок на учебната година.

Проучванията обаче показват, че подготовката на един първокласник струва над 300 евро. Само за сравнително качествена ергономична раница родителите трябва да отделят минимум 50 евро.

Майката на първокласника Владислав - Людмила Димитрова, споделя пред Таралеж, че подготовката за Първия учебен ден коства на семейството около 350 евро. По думите й една ергономична раница от среден към висок клас струва между 55 и 80 евро, а несесер струва около 22 евро.

Димитрова уточнява, че от училищните пособия учебниците са безплатни, но има учебници по английски език, които се доплащат и отделно има помагала и училищно пособия, които също трябва да се купят (между 50 и 100 евро).

Тя добавя, че все пак цените варират и може да се намерят и по-евтини стоки.

"Иначе вълнението е положително, има тръпка, има леко притеснение. Основно очакваме положителни емоции и много нови знания", добавя майката на Владислав, който днес прекрачва прага на столичното 7-о училище СУ „Св. Седмочисленици".

Самият Влади казва, че очаква през новата учебна година "да решава задачи и да играе с приятели".

Междувременно Комисията за защита на потребителите (КЗП) продължава проверките в магазини, предлагащи ученически пособия, ученически униформи, детски спортни принадлежности и екипировка.

На фона на проверките, както обикновено и тази година цветята за първия учебен ден също поскъпнаха значително.

За истинска спекула сигнализираха за Таралеж родители на първокласници от столичния квартал „Люлин“, където един гербер, оформен като малък букет с опаковъчна хартия, струва 7 евро. Такава е и цената на хризантемите.