Асен Василев извади Илияна Йотова от зоната й на комфорт

Кандидат-президентската кампания започна по начин, който с нищо не впечатляваше. Основните претенденти Йотова/Вълчев и Гюров/Кандев представиха кандидатурите си пред своите инициативни комитети, като в представянето нямаше нищо забележително и неочаквано.

Преди това основните въпроси в публичното пространство бяха кого ще покани Йотова за свое вице и кога точно Гюров и Кандев ще обявят кандидатурата си. Съществуваше и любопитство дали ГЕРБ ще издигне кандидати за президент и вицепрезидент, но то продължи кратко и де факто приключи още с изказването на Бойко Борисов, че според него е по-добре партията да не го прави.

Основното вътрешнополитическо послание на Йотова беше, че при нея президентската институция ще е ориентирана към хората. Както и че тя в никакъв случай няма да позволи независимостта на институцията да бъде накърнена.

Гюров, Кандев и привържениците им пък са точно на обратната позиция. Според тях именно те трябва да бъдат президент и вицепрезидент точно, за да няма прекомерна концентрация на власт и управляващите да имат своя коректив в лицето на президентската институция.

В този дух вървеше комуникацията между двете основни кандидат-президентски двойки. А най-съществените различия бяха свързани с външнополитическите теми и най-вече с руската война срещу Украйна.

Кой къде има или няма шефове и кой пред кого е коленичил. Това беше започнало да се оформя като основна линия на противопоставяне между Йотова и Гюров. Последните работни дни от миналата седмица обаче промениха нещата.

Председателят на „Продължаваме промяната” Асен Василев извади на светло случая с наркотрафиканта Огнян Атанасов. Осъден в Гърция, прехвърлен в България да излежава присъдата си, помилван от Илияна Йотова, 10 години преди изтичането на наказанието, поради изключително тежко здравословно състояние и след това отново заловен с голямо количество наркотици.

Това действие на Асен Василев явно изненада Илияна Йотова и хората й, защото от тяхна страна не последва бърза и убедителна реакция. Колкото до съобщението от пресцентъра на президентството по въпроса, то по-скоро разясняваше процедурата по помилванията, отколкото да казва нещо съществено конкретно по казуса с Огнян Атанасов.

Действието на Василев от края на миналата седмица създава нова политическа ситуация и променя значително хода на кандидат-президентската кампания. Темата за шефовете и колениченето щеше да зададе и оформи една стереотипна кампания. Тя вероятно можеше да мобилизира почти напълно привържениците на единия и другия дует, но много трудно щеше да осигури подкрепа извън стандартните балони на основните кандидати.

Въпросът за наркотиците обаче е болезнена тема за цялото общество. Тук няма привърженици и балони. Щом става дума за наркотици единствената легитимна позиция е пълно осъждане на всички дейности, свързани с тях.

Или казано с други думи, сега наред с важните за привържениците теми, в кандидат-президентската кампания влиза и един общозначим въпрос. Към него не могат да останат равнодушни нито кандидатите, нито техните инициативни комитети или пък политическите формации, които ги подкрепят.

Ако Гюров, Кандев и екипът им успеят трайно да задържат темата за помилвания наркотрафикант в публичното пространство, това ще постави Йотова в обяснителен режим и ще направи кампанията за нея много по-трудна, отколкото тя и нейните експерти са очаквали. Получава се малко като във футболен мач, в който единият отбор е смятан за сериозен фаворит, но другият го изненадва с неочаквана тактика и фаворитът остава без отговор.

Ако първият отбор намери начин за противодействие в хода на мача може да спечели, но това вече не би било резултат от предварителна подготовка, а от находчивост, поемане на риск и прилагане на резервни варианти (при наличие на такива). Огласеното помилване от Асен Василев изважда Йотова извън зоната й на комфорт.

Това означава, че дуетът Йотова/Вълчев потенциално може да направи редица непредизвикани грешки по време на кампанията. Въпросите за Огнян Атанасов могат да се задават до безкрай. И всеки един отговор ще поражда нови въпроси.

Освен това става дума за тема с пряко отношение към обществения интерес. По принцип помилванията не бива да се правят в разрез с него. В случая обаче точно това се е получило, без значение дали е имало или не е имало умисъл в решението на Илияна Йотова.

А вариант, който да удовлетворява и личния интерес на Огнян Атанасов, и обществения интерес определено е имало. Ако е бил толкова болен би могло да му се осигури лечение, без да бъде помилван. Така хем здравето му нямаше да бъде поставено под риск, хем той нямаше да има възможност да се върне към наркоразпространението и да продължи да нарушава обществения интерес.

Едно допълнително неудобство за кампанията на Йотова/Вълчев може да произтече от обстоятелството, че има и други помилвания, свързани с присъди за наркотици. Случаят с Атанасов просто е най-фрапиращия сред тях.

Причините за необходимостта от категорична борба срещу наркотрафика не са свързани само с опазването на здравето и живота на хората. Парите, спечелени от наркотрафик са мръсни пари. Те могат да бъдат влагани както друг вид престъпна дейност, така и в легални сектори, където оперират напълно нормални и законни стопански субекти.

Влагането им друга престъпна дейност води до разрастване на криминогенната среда и следователно до необходимост от повече обществен ресурс за борба с всичко това. За да бъде сигурността на гражданите гарантирана и те да могат безпроблемно да извършват ежедневната си работа и да изпълняват отговорностите си.

Ако пък мръсни пари бъдат вложени в легални дейности, това неминуемо води до изкривяване на пазарната среда. Едни субекти играят по правилата, а други разполагат с материални възможности, придобити по престъпен начин и независещи нито от знания и умения, нито от конкуренция и кредитиране. В подобни случай накратко се казва, че става дума за пране на пари.

Освен негативен ефект върху здравето и личната сигурност на хората, наркоразпространението има и негативен ефект върху икономиката. Този въпрос също може да бъде засегнат по време на кандидат-президентската кампания, ако Гюров и Кандев или пък друга двойка кандидати го припознаят и го поставят през Йотова/Вълчев.

Политическата среда у нас вече е различна. Асен Василев я промени сам и с един замах. Той дори поиска оттегляне на Йотова, каквото едва ли ще се случи.

Сега обаче тя няма да може да спечели президентските избори с мълчание, както Радев направи с парламентарните през април. Ще трябва да се активизира, защото в момента топката вече е в нейното поле, където Асен Василев я прехвърли.