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Йотова ще открие новата учебната година в Средно училище „Христо Ботев“ в Русе

Йотова ще открие новата учебната година в Средно училище „Христо Ботев“ в Русе
БТА

Президентът ще участва в официалната церемония за откриването на бюст-паметник на княз Александър I Батенберг на едноименния площад

Президентът Илияна Йотова ще открие новата учебна година в Средно училище  „Христо Ботев“ в Русе, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. 

Тържеството по откриването на новата учебна година в СУ „Христо Ботев“ ще започне от 09:00 ч. 

В 10:10 ч. Йотова ще участва в официалната церемония за откриването на бюст-паметник на княз Александър I Батенберг на едноименния площад, посочиха от прессекретариата. 

В 11:00 ч. президентът ще посети Международния младежки център, където ще разговаря с членове на Младежкия парламент. 

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