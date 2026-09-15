Йотова ще открие новата учебната година в Средно училище „Христо Ботев“ в Русе

Президентът Илияна Йотова ще открие новата учебна година в Средно училище „Христо Ботев“ в Русе, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Тържеството по откриването на новата учебна година в СУ „Христо Ботев“ ще започне от 09:00 ч.

В 10:10 ч. Йотова ще участва в официалната церемония за откриването на бюст-паметник на княз Александър I Батенберг на едноименния площад, посочиха от прессекретариата.

В 11:00 ч. президентът ще посети Международния младежки център, където ще разговаря с членове на Младежкия парламент.