Президентството приема документи на студенти и ученици за стипендията "Подкрепи една мечта"

От днес (15 септември) до 15 октомври 2026 г. Администрацията на президента приема документите на студенти и ученици за отпускане на стипендия за образование от инициативата „Подкрепи една мечта“, съобщава прессекретариатът на държавния глава.

Право да получат еднократна финансова помощ за образование имат студентите в първи курс, за които са изпълнени следните условия: в 11 и/или 12 клас да са били настанени в социална услуга или приемно семейство и да са завършили средното си образование през 2026 г. с общ успех от дипломата не по-малък от 4.00.

Право на стипендията имат и студенти в първи курс, завършили средното си образование през 2026 г. в специалните училища за ученици със сензорни увреждания с успех над 4.00, както и учениците в 12 клас, настанени в социална услуга или приемно семейство, които през учебната 2025/2026 г. са завършили с отличен успех 11 клас.

Средствата за еднократната стипендия за студентите в първи курс и учениците в 12 клас се набират по време на дарителската кампания, която президентската администрация организира ежегодно.

Условията и редът за получаване на еднократната финансова помощ от инициативата на президента „Подкрепи една мечта“, както и образци на заявленията за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на президентската институция. Младежите трябва да попълнят заявленията и да приложат към тях посочените в Правилата необходими документи, посочват от президентството.