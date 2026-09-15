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Облачно и дъждовно в първия учебен ден

Облачно и дъждовно в първия учебен ден
pixabay

Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, в София - около 22°

Облаци и дъжд посрещат учениците на първия учебен ден.

Очаква се да има разкъсана облачност, значителна над северозападните райони, а след обяд – над по-голямата част от страната.

На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, в София - около 22°.

Над планините ще има променлива облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд, на връх Мусала - слаб сняг. Ще духа слаб и умерен вятър, предимно от изток-североизток, по високите части - от северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 10°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове. На отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Температурата на морската вода е 23°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

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