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Къде се пътува трудно на 15 септември: ремонти по магистралите и ограничения в Кюстендилско

Къде се пътува трудно на 15 септември: ремонти по магистралите и ограничения в Кюстендилско

Затворени участъци, движение в една лента и ограничения на скоростта очакват шофьорите, а в планините на Западна България са възможни и слаби валежи

Пътната обстановка на 15 септември остава усложнена в няколко важни участъка заради ремонти, смяна на камери и двупосочно движение в едното платно. Към сутрешната проверка АПИ не съобщава за нов тежък инцидент след полунощ, довел до пълното затваряне на основна автомагистрала.

Нови ограничения в Кюстендилско

От 08:00 до 21:00 часа движението по път I-6 София – Гюешево при 28-и км, в района на село Ябълково, се извършва двупосочно в свободната лента. Причината е смяна на преброителна камера.

В същия часови диапазон камера се подменя и при 3-ти км на път II-62 Кюстендил – Невестино, край село Пиперков чифлик. Трафикът отново преминава двупосочно в едната лента.

Автомагистрала „Тракия“

Между 34-ти и 39-и км към Бургас движението е с повишено внимание и ограничение до 100 км/ч заради полагане на маркировка. При Мухово, между 44-ти и 46-и км, се работи в аварийната лента.

Ограничение до 100 км/ч има между 56-и и 61-ви км към София, както и между 208-и и 229-и км към София и между 218-и и 229-и км към Бургас.

В Сливенска област, между 229-и и 273-ти км, се извършва почистване и събиране на отпадъци. Организацията е в сила до 18 септември.

Автомагистрала „Хемус“

Между 1-ви и 9-и км към Варна максималната скорост е 90 км/ч, а автомобилите над 12 тона преминават само през аварийната лента. Между 23-ти и 30-и км към Варна ограничението е 100 км/ч.

При тунел „Топли дол“ са осигурени по две ленти във всяка посока, но при аварийна ситуация движението може да бъде прехвърлено двупосочно в едната тунелна тръба.

Между 78-и и 103-ти км към Варна се косят тревни площи. Край Шумен платното към София между 350-и и 363-ти км е затворено за ремонт, а трафикът преминава двупосочно в платното към Варна.

Между надлеза при Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-ри км, платното към София също е затворено. Движението е двупосочно в платното към Варна, като 15 септември е последният обявен ден на тази организация.

Автомагистрала „Струма“

Между 10-и и 12-и км към София се работи по откосите, като на места е ограничена аварийната лента.

От 10:00 до 16:00 часа между 16-и и 18-и км към София е затворена външната активна лента. Автомобилите преминават през изпреварващата и останалата активна лента.

Между Сандански и ГКПП „Кулата“, от 160-и до 161-ви км, движението е с повишено внимание заради подмяна на електрически кабел в разделителната ивица при пътен възел „Марикостиново Юг“. Срокът е до 14:00 часа.

Автомагистрала „Марица“

При 68-и км в област Хасково се ремонтират компрометирани фуги на мостово съоръжение. Лентите се ограничават поетапно, а автомобилите преминават през свободната лента при скорост до 90 км/ч. Работата трябва да приключи до 18 септември.

По автомагистралите „Черно море“ и „Европа“ няма въведени ограничения според последния пълен бюлетин на АПИ.

Ограничения по основните пътища

По път I-4 при Момин сбор движението е в една лента заради подмяна на камера. Подобна организация има и при Малък Чифлик, където работата продължава до 16 септември.

По път I-5 Стара Загора – Димитровград трафикът преминава двупосочно в една лента при село Бъдеще и село Тракия. Ограниченията са за подмяна на камери и са обявени до края на деня.

По път II-37 Батак – Доспат, в района на Батак, се преминава двупосочно в една лента до 21:00 часа. Тежкотоварните автомобили остават ограничени по пътя Пещера – Батак и използват обход през Звъничево, Варвара, гара Костандово, Ракитово и Цигов чарк.

По път I-1 Враца – Мездра, между 151-ви и 161-ви км, движението се извършва в една лента. По стария път София – Ботевград продължават ремонтите, а участъкът при авариралата анкерна стена между 210-и и 213-и км остава затворен. Обходът е по „Хемус“.

Затворени участъци при Павликени и Свищов

Железопътният прелез на път III-3031 в Павликени е затворен за всички автомобили до 18 септември. Движението е пренасочено по път III-403, улица „Тошо Кътев“ и път III-405.

В Свищов остава затворен участъкът от път II-52 между 49-и и 50-и км заради ремонт на ВиК съоръжение. Обходът е по улиците „Студентска“, „Трети март“, „Нове“ и „Георги Матев“.

Ограничение край Черноочене

По последното съобщение на АПИ движението по път I-5 Хасково – Кърджали при Черноочене се извършва двупосочно в една лента след пътен инцидент.

Към сутрешната проверка няма отделно съобщение за възстановяване на нормалния трафик. Водачите по направлението към Кърджали и ГКПП „Маказа“ трябва да преминават с повишено внимание.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. През „Петрохан“ са забранени автомобили над 12 тона, превозни средства с дължина над 12 метра и автомобили с ремаркета.

През „Шипка“ остава дългосрочното ограничение за определени тежкотоварни автомобили над 12 тона и ремаркета над 10 тона.

Гранични пунктове

Към 06:00 часа трафикът по границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония е нормален.

На границата с Турция движението е интензивно на изход за товарни автомобили през ГКПП „Капитан Андреево“.

Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Времето

На 15 септември облачността ще бъде разкъсана, а над Северозападна България и следобед над по-голямата част от страната – значителна. На отделни места, главно в планините на Западна България, ще превали слаб дъжд.

Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София – около 22 градуса. В Източна България ще духа слаб до умерен североизточен вятър.

В планините ще има променлива облачност и отделни слаби валежи, а на връх Мусала е възможен слаб сняг. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с температури между 21 и 24 градуса и вълнение 2–3 бала.

Водачите трябва да предвидят забавяне в ремонтните участъци, да спазват временната сигнализация и да избягват рискови изпреварвания там, където движението е двупосочно в една лента.

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