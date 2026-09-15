Хутите и Саудитска Арабия отново си размениха удари

Нова вълна от атаки срещу Саудитска Арабия започнаха подкрепяните от Иран хути в Йемен. Същевременно те се укрепиха на позиции по крайбрежието на Червено море.

Вчера хутите заявиха, че са изстреляли десетки ракети и дронове срещу военна авиационна база в южната част на Саудитска Арабия.

Настъплението на хутите през последните дни оказа допълнителен натиск върху износа на петрол от Саудитска Арабия, информира НОВА.

Цената на суровия петрол сорт Брент се е повишила с около 1,5% в днешната търговия и се продава за малко над 107 долара за барел.