Засилено полицейско присъствие около училищата за първия учебен ден

Хиляди полицаи са ангажирани с охраната на обществения ред и безопасността на движението около училищата и детските градини в страната по повод началото на новата учебна година, съобщава БТВ.

Сред основните акценти в мерките за сигурност е пътната безопасност. Очаква се значително увеличаване на трафика в населените места, след като голяма част от хората се завръщат от летните почивки.

„Хиляди са служителите, които са натоварени със задачи по осигуряване безопасността на движението и охрана на обществения ред в районите на учебните заведения. Няма да има учебно заведение, училище или детска градина, при което да не е осигурено полицейско присъствие“, заяви Лъчезар Близнаков.

По думите му целта е да бъде осигурено нормалното протичане на тържествата по повод първия учебен ден и безопасността на всички присъстващи.

Полицията очаква сериозно натоварване на движението именно в градовете. След края на летния сезон трафикът се пренасочва от основните пътни направления към населените места, което налага и промяна в разстановката на полицейските екипи.

„В градовете ние правим сериозна реорганизация на нашите сили, на разстановките, така че да сме в синхрон с трафика. Всички виждат от вчерашния ден колко се засили движението и тук, в градовете, наистина се променя коренно обстановката. Затова и полицейските служители вече заемат нови разстановки“.

Екипи ще бъдат разположени в различни часове на ключови места и кръстовища. Очаква се полицейското присъствие в населените места да бъде значително по-голямо в сравнение с летните месеци. Особено внимание ще бъде отделено на нарушенията, които най-често се установяват в районите около училищата. Сред тях са нарушенията, свързани с пропускането на пешеходци и неправилното пресичане.

„Нарушенията, които констатираме, са свързани с това, че ние сме около училищата и следим основно за непропускане на пешеходците, неправилно пресичане на пешеходци. Това са много важни нарушения за нас“.

Още преди началото на учебната година полицията е извършила обходи около учебните заведения в страната, за да бъдат установени проблеми с инфраструктурата, които могат да създадат риск за децата.

Издадени са предписания до стопаните на пътищата за отстраняване на установените нередности. Сред основните изисквания са пешеходните пътеки да бъдат добре видими и осветени, а предпазните съоръжения около училищата да са в добро състояние.

От полицията очакват бърза реакция от отговорните институции там, където са установени проблеми.

Мерките за сигурност ще продължат и след първия учебен ден, като основната цел е да бъде гарантирана безопасността на учениците, родителите и всички останали участници в движението в районите на училищата и детските градини.