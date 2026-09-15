Денят на едно семейство - на 15 септември с първокласник и рожденик
Очакват трето дете
На 15 септември в семейство Ладови празникът е двоен - малкият Иван е първокласник, а брат му Борис, който също е ученик, има и рожден ден.
Майката Боряна разказа пред Нова телевизия, че вече са напълно готови за новата учебна година, всичко нужно е закупено. А бащата Иван допълни, че цяло лято тренират за първия учебен ден - стават рано всяка сутрин. Семейството чака и трето дете.
Борис сподели, че през ваканцията най-много са му липсвали съучениците. А най-любимият му предмет е родинознание.