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Денят на едно семейство - на 15 септември с първокласник и рожденик

Денят на едно семейство - на 15 септември с първокласник и рожденик
Снимка: БТА

Очакват трето дете

На 15 септември в семейство Ладови празникът е двоен - малкият Иван е първокласник, а брат му Борис, който също е ученик, има и рожден ден.

Майката Боряна разказа пред Нова телевизия, че вече са напълно готови за новата учебна година, всичко нужно е закупено. А бащата Иван допълни, че цяло лято тренират за първия учебен ден - стават рано всяка сутрин. Семейството чака и трето дете. 

Борис сподели, че през ваканцията най-много са му липсвали съучениците. А най-любимият му предмет е родинознание.

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