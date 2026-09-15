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Лийдс разгроми Нюкасъл и се изкачи на трето място

Лийдс разгроми Нюкасъл и се изкачи на трето място
АП/БТА

„Белите“ спечелиха с 4:1, а Илия Груев пропусна двубоя заради липса на игрова форма

Лийдс Юнайтед победи Нюкасъл с категоричното 4:1 в последния мач от четвъртия кръг на английската Висша лига.

Отборът на Даниел Фарке записа втория си успех от началото на сезона и събра осем точки. Лийдс се изкачи на третото място във временното класиране, като изостава с четири точки от лидерите Арсенал и Манчестър Сити.

Домакините поведоха в 32-ата минута, когато Люис Майли изпрати топката в собствената си врата. Само две минути по-късно Джейсън Богъл удвои преднината на „белите“.

Лийдс нанесе трети удар по съперника си в добавеното време на първата част. Доминик Калвърт-Люин се разписа и осигури комфортен аванс на своя тим преди почивката.

Домакините продължиха да атакуват и след подновяването на играта. В 59-ата минута Ноа Окафор отбеляза четвъртия гол и окончателно реши изхода на двубоя.

Нюкасъл стигна до почетно попадение в последната минута на редовното време. Резервата Базумана Туре оформи крайното 4:1, като това беше първият гол на 20-годишния халф от Кот д'Ивоар с екипа на „свраките“.

Поражението остави Нюкасъл на 12-ото място в класирането с пет точки.

Българският национал Илия Груев не взе участие в срещата. Полузащитникът все още не е достигнал необходимата игрова форма след контузията в коляното, която получи през април.

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