Новини
Търси
Подкаст
Лайфстайл

„Заливът на вдовиците“ и „Пит“ - сред големите победители на наградите „Еми“ 2026

„Заливът на вдовиците“ и „Пит“ - сред големите победители на наградите „Еми“ 2026
AP/БТА

Водещ на 78-ата церемония бе Маришка Харгитай

Церемонията по връчването на най-големите отличия в телевизията наградите "Еми" се състоя снощи.

Водещ на 78-ата церемония бе Маришка Харгитай. Звездата от „Закон и ред: Специални жертви“, откри церемонията с песен и танци, изпълнявайки пародията „I Love TV Screens“ по класиката на Джоан Джет „I Love Rock 'n' Roll“.

Тя привлече и свои звездни приятели за предварително заснети сегменти, сред които баскетболната звезда на Ню Йорк Никс Джейлън Брънсън и Тейлър Суифт. Предварително заснетият скеч с участието на попзвездата предизвика смях с шегите си, насочени към хората от телевизионната и развлекателната индустрия, предава НОВА.

Причудливият хорър сериал „Заливът на вдовиците“ триумфира на церемонията по връчването на отличията, поставяйки нов рекорд за най-много награди, спечелени от комедиен сериал в рамките на една година, докато драматичният сериал „Пит“ отново спечели отличието за най-добър драматичен сериал.

С общо 14 отличия „Заливът на вдовиците“ подобри рекорда за комедиен сериал, поставен само година по-рано от сатиричния сериал на Сет Роугън „Студиото“.

Матю Рийс, Кейт О'Флин и Стивън Рут спечелиха актьорски награди за ролите си в хитовия сериал.

Рийс, който е главен герой в "Заливът на вдовиците" и през 2018 г. спечели „Еми“ за най-добър актьор в драматичен сериал за „Американците“, получи първата си награда „Еми“ за комедия. Той спечели и отличието за най-добър актьор в минисериал за зловещото си превъплъщение в „Звярът в мен“. Рийс получи и наградата за най-добър комедиен сериал в качеството си на продуцент.

Силното представяне на „Заливът на вдовиците“ означаваше разочарование за „Хакс“. Звездата му Джийн Смарт обаче отново спечели наградата за най-добра актриса в комедиен сериал – петото ѝ отличие за сериала в рамките на пет сезона.

Това беше осмата актьорска награда „Еми“ в кариерата ѝ, с което тя изравни Джулия Луис-Драйфъс и Клорис Лийчман по най-много актьорски отличия в историята.

Само няколко минути по-късно Алисън Джани също изравни рекорда, след като спечели наградата за най-добра поддържаща актриса в драматичен сериал за „Дипломатът“.

Пит“ спечели „Еми“ за най-добър драматичен сериал за втора поредна година. Поредицата водеше всички сериали с 25 номинации и приключи вечерта с шест статуетки.

Звездата Ноа Уайли, който вече е натрупал множество награди за главната си роля, спечели второто си поредно актьорско отличие, а получи и още една статуетка като продуцент на сериала за победата му в категорията за най-добър драматичен сериал.

Още по темата

Връчват 35-ите награди АСКЕЕР

Връчват 35-ите награди АСКЕЕР

Театърът празнува: връчват наградите „Икар“ тази вечер

Театърът празнува: връчват наградите „Икар“ тази вечер

Децата от плевенската школа „Колорит“ обраха наградите на престижен фестивал

Децата от плевенската школа „Колорит“ обраха наградите на престижен фестивал

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Лайфстайл

Ким Кардашиян разкри здравословния си проблем

Ким Кардашиян разкри здравословния си проблем

Евгени Минчев призова Дара да върне званието "Почетен гражданин на София"

Евгени Минчев призова Дара да върне званието "Почетен гражданин на София"

София става сцена на съвременен цирк: "ЦИРКОЛЮЦИЯ!" се завръща с три дни спектакли и безплатни събития

София става сцена на съвременен цирк: "ЦИРКОЛЮЦИЯ!" се завръща с три дни спектакли и безплатни събития

Един ден отпуск, четири дни почивка: Къде да избягаме за 22 септември и колко ще ни струва?

Един ден отпуск, четири дни почивка: Къде да избягаме за 22 септември и колко ще ни струва?

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който ясният отказ може да бъде по-ценен от удобно обещание

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който ясният отказ може да бъде по-ценен от удобно обещание

Водещи

Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

  • Преди 4 минути
Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

  • Преди 5 минути
Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

  • Преди 8 минути
Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

  • Преди 14 минути
Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

  • Преди 20 минути
Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

  • Преди 22 минути
Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

  • Преди 26 минути
МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

  • Преди 28 минути
Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

  • Преди 36 минути
Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

  • Преди 37 минути
Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

  • Преди 41 минути
Мая Манолова влезе с актове в КЗП: „Спекулантите съм си ги записала собственоръчно“

Мая Манолова влезе с актове в КЗП: „Спекулантите съм си ги записала собственоръчно“

  • Преди 43 минути
Ръст на случаите на западнонилска треска в Хърватия

Ръст на случаите на западнонилска треска в Хърватия

  • Преди 50 минути
ДАЗД не е получавала сигнали за риск преди смъртта на едногодишното дете във Варна

ДАЗД не е получавала сигнали за риск преди смъртта на едногодишното дете във Варна

  • Преди 54 минути