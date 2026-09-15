„Заливът на вдовиците“ и „Пит“ - сред големите победители на наградите „Еми“ 2026

Церемонията по връчването на най-големите отличия в телевизията наградите "Еми" се състоя снощи.

Водещ на 78-ата церемония бе Маришка Харгитай. Звездата от „Закон и ред: Специални жертви“, откри церемонията с песен и танци, изпълнявайки пародията „I Love TV Screens“ по класиката на Джоан Джет „I Love Rock 'n' Roll“.

Тя привлече и свои звездни приятели за предварително заснети сегменти, сред които баскетболната звезда на Ню Йорк Никс Джейлън Брънсън и Тейлър Суифт. Предварително заснетият скеч с участието на попзвездата предизвика смях с шегите си, насочени към хората от телевизионната и развлекателната индустрия, предава НОВА.

Причудливият хорър сериал „Заливът на вдовиците“ триумфира на церемонията по връчването на отличията, поставяйки нов рекорд за най-много награди, спечелени от комедиен сериал в рамките на една година, докато драматичният сериал „Пит“ отново спечели отличието за най-добър драматичен сериал.

С общо 14 отличия „Заливът на вдовиците“ подобри рекорда за комедиен сериал, поставен само година по-рано от сатиричния сериал на Сет Роугън „Студиото“.

Матю Рийс, Кейт О'Флин и Стивън Рут спечелиха актьорски награди за ролите си в хитовия сериал.

Рийс, който е главен герой в "Заливът на вдовиците" и през 2018 г. спечели „Еми“ за най-добър актьор в драматичен сериал за „Американците“, получи първата си награда „Еми“ за комедия. Той спечели и отличието за най-добър актьор в минисериал за зловещото си превъплъщение в „Звярът в мен“. Рийс получи и наградата за най-добър комедиен сериал в качеството си на продуцент.

Силното представяне на „Заливът на вдовиците“ означаваше разочарование за „Хакс“. Звездата му Джийн Смарт обаче отново спечели наградата за най-добра актриса в комедиен сериал – петото ѝ отличие за сериала в рамките на пет сезона.

Това беше осмата актьорска награда „Еми“ в кариерата ѝ, с което тя изравни Джулия Луис-Драйфъс и Клорис Лийчман по най-много актьорски отличия в историята.

Само няколко минути по-късно Алисън Джани също изравни рекорда, след като спечели наградата за най-добра поддържаща актриса в драматичен сериал за „Дипломатът“.

„Пит“ спечели „Еми“ за най-добър драматичен сериал за втора поредна година. Поредицата водеше всички сериали с 25 номинации и приключи вечерта с шест статуетки.

Звездата Ноа Уайли, който вече е натрупал множество награди за главната си роля, спечели второто си поредно актьорско отличие, а получи и още една статуетка като продуцент на сериала за победата му в категорията за най-добър драматичен сериал.