Интер навакса два гола и надви Удинезе в голов спектакъл
Шампионът на Италия спечели с 5:3 и записа четвърта поредна победа от началото на сезона
Интер постигна четвъртата си победа в четири мача от началото на сезона в Серия А. Шампионът на Италия надделя с 5:3 над Удинезе в зрелищен двубой на стадион „Джузепе Меаца“.
Гостите започнаха впечатляващо и поведоха с два гола още в първите 15 минути. Джеймс Абанкуа откри резултата, а Юрген Екеленкамп удвои преднината на тима от Удине.
Интер успя да се съвземе от ранния шок и постепенно пое контрола върху срещата. Карлос Аугусто намали изоставането на домакините в 26-ата минута.
Девет минути по-късно Николо Барела възстанови равенството и двата отбора се оттеглиха на почивката при резултат 2:2.
„Нерадзурите“ продължиха обрата си през второто полувреме. В 57-ата минута Маркюс Тюрам се разписа за 3:2 и за първи път даде преднина на Интер.
Само десет минути по-късно Пио Еспозито отбеляза четвъртия гол за домакините. Анже-Йоан Бони също намери мрежата в 79-ата минута и направи резултата 5:2.
Удинезе стигна до още едно попадение в заключителните секунди на редовното време. Идриса Гей се разписа и оформи крайното 5:3.
Въпреки стопроцентовия си актив Интер заема второто място в класирането с 12 точки. Толкова има и лидерът Рома, който е с по-добра голова разлика.
Удинезе остава на 13-ата позиция с четири точки.