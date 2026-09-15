Интер навакса два гола и надви Удинезе в голов спектакъл

Интер постигна четвъртата си победа в четири мача от началото на сезона в Серия А. Шампионът на Италия надделя с 5:3 над Удинезе в зрелищен двубой на стадион „Джузепе Меаца“.

Гостите започнаха впечатляващо и поведоха с два гола още в първите 15 минути. Джеймс Абанкуа откри резултата, а Юрген Екеленкамп удвои преднината на тима от Удине.

Интер успя да се съвземе от ранния шок и постепенно пое контрола върху срещата. Карлос Аугусто намали изоставането на домакините в 26-ата минута.

Девет минути по-късно Николо Барела възстанови равенството и двата отбора се оттеглиха на почивката при резултат 2:2.

„Нерадзурите“ продължиха обрата си през второто полувреме. В 57-ата минута Маркюс Тюрам се разписа за 3:2 и за първи път даде преднина на Интер.

Само десет минути по-късно Пио Еспозито отбеляза четвъртия гол за домакините. Анже-Йоан Бони също намери мрежата в 79-ата минута и направи резултата 5:2.

Удинезе стигна до още едно попадение в заключителните секунди на редовното време. Идриса Гей се разписа и оформи крайното 5:3.

Въпреки стопроцентовия си актив Интер заема второто място в класирането с 12 точки. Толкова има и лидерът Рома, който е с по-добра голова разлика.

Удинезе остава на 13-ата позиция с четири точки.