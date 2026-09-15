Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев продават банката си в Северна Македония за 69 млн. евро

Австрийската Steiermärkische Sparkasse започва мащабно придобиване на банковия пазар в Северна Македония, след като подписа споразумение за придобиване на най-малко 72,9% от акциите на UNI Banka AD Skopje. След придобиването австрийската група планира да слее банката със съществуващата си Sparkasse Banka AD Skopje.

Предложената цена е 126,38 евро за акция, което оценява 100% от UNI Banka на около 69 млн. евро. Сделката все още не е финализирана и подлежи на одобрение от компетентните регулаторни институции.

Контролният пакет, който Steiermärkische Sparkasse планира да придобие, е собственост на българските бизнесмени Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев. Всеки от тях притежава по 36,45% от акциите на банката, или общо 72,9%.

След придобиването австрийската група възнамерява да отправи оферта и към останалите акционери на UNI Banka. Това може да доведе до пълното придобиване на банката.

Планираното сливане със Sparkasse Banka ще създаде нова банкова институция с общи активи от около 3 млрд. евро. Очаква се обединената банка да има около 17% пазарен дял в Северна Македония по общи активи. При кредитирането на домакинства и бизнеса пазарният ѝ дял се очаква да достигне около 18,5%.

Към края на 2025 г. UNI Banka има активи за около 508 млн. евро и приблизително 370 служители. Банката е приключила годината с печалба от около 8 млн. евро.

Акциите на UNI Banka са листвани на Македонската фондова борса. След обявяването на сделката банката е поставена в списъка за наблюдение на борсата заради наличието на ценово чувствителна информация.

Steiermärkische Sparkasse присъства на македонския банков пазар от 2008 г. Групата вече е собственик на Sparkasse Banka, която беше създадена след придобиването и последващата интеграция на Охридска банка.

Придобиването на UNI Banka ще засили значително позициите на австрийската група в Северна Македония и ще бъде поредна стъпка към консолидация на банковия сектор в страната.

Ако сделката получи необходимите регулаторни одобрения и сливането бъде осъществено, австрийската група ще контролира банка с около 3 млрд. евро активи и приблизително 17% от банковия пазар в Северна Македония.