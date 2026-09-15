Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев продават банката си в Северна Македония за 69 млн. евро

Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев продават банката си в Северна Македония за 69 млн. евро

Предложената цена е 126,38 евро за акция, което оценява 100% от UNI Banka на около 69 млн. евро. Сделката все още не е финализирана и подлежи на одобрение от компетентните регулаторни институции.

Австрийската Steiermärkische Sparkasse започва мащабно придобиване на банковия пазар в Северна Македония, след като подписа споразумение за придобиване на най-малко 72,9% от акциите на UNI Banka AD Skopje. След придобиването австрийската група планира да слее банката със съществуващата си Sparkasse Banka AD Skopje.

Предложената цена е 126,38 евро за акция, което оценява 100% от UNI Banka на около 69 млн. евро. Сделката все още не е финализирана и подлежи на одобрение от компетентните регулаторни институции.

Контролният пакет, който Steiermärkische Sparkasse планира да придобие, е собственост на българските бизнесмени Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев. Всеки от тях притежава по 36,45% от акциите на банката, или общо 72,9%.

След придобиването австрийската група възнамерява да отправи оферта и към останалите акционери на UNI Banka. Това може да доведе до пълното придобиване на банката.

Планираното сливане със Sparkasse Banka ще създаде нова банкова институция с общи активи от около 3 млрд. евро. Очаква се обединената банка да има около 17% пазарен дял в Северна Македония по общи активи. При кредитирането на домакинства и бизнеса пазарният ѝ дял се очаква да достигне около 18,5%.

Към края на 2025 г. UNI Banka има активи за около 508 млн. евро и приблизително 370 служители. Банката е приключила годината с печалба от около 8 млн. евро.

Акциите на UNI Banka са листвани на Македонската фондова борса. След обявяването на сделката банката е поставена в списъка за наблюдение на борсата заради наличието на ценово чувствителна информация.

Steiermärkische Sparkasse присъства на македонския банков пазар от 2008 г. Групата вече е собственик на Sparkasse Banka, която беше създадена след придобиването и последващата интеграция на Охридска банка.

Придобиването на UNI Banka ще засили значително позициите на австрийската група в Северна Македония и ще бъде поредна стъпка към консолидация на банковия сектор в страната.

Ако сделката получи необходимите регулаторни одобрения и сливането бъде осъществено, австрийската група ще контролира банка с около 3 млрд. евро активи и приблизително 17% от банковия пазар в Северна Македония.

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Токът за бизнеса поевтинява с над 6% в събота

Токът за бизнеса поевтинява с над 6% в събота

Министерството на финансите ще предложи още 150 млн. евро нов дълг на вътрешния пазар

Министерството на финансите ще предложи още 150 млн. евро нов дълг на вътрешния пазар

Пулев: Премахваме акциза на пропан-бутана

Пулев: Премахваме акциза на пропан-бутана

Еврото с минимален ръст спрямо долара, но отстъпва пред франка и лирата

Еврото с минимален ръст спрямо долара, но отстъпва пред франка и лирата

Финансисти: Публичният сектор в страната е два пъти по-раздут от средното в ЕС

Финансисти: Публичният сектор в страната е два пъти по-раздут от средното в ЕС

Водещи

Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

  • Преди 3 минути
Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

  • Преди 9 минути
Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

  • Преди 15 минути
Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

  • Преди 17 минути
Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

  • Преди 21 минути
МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

  • Преди 23 минути
Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

  • Преди 31 минути
Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

  • Преди 32 минути
Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

  • Преди 36 минути
Мая Манолова влезе с актове в КЗП: „Спекулантите съм си ги записала собственоръчно“

Мая Манолова влезе с актове в КЗП: „Спекулантите съм си ги записала собственоръчно“

  • Преди 38 минути
Ръст на случаите на западнонилска треска в Хърватия

Ръст на случаите на западнонилска треска в Хърватия

  • Преди 45 минути
ДАЗД не е получавала сигнали за риск преди смъртта на едногодишното дете във Варна

ДАЗД не е получавала сигнали за риск преди смъртта на едногодишното дете във Варна

  • Преди 48 минути
Преименуваха стадиона на Локомотив Пловдив на Христо Бонев

Преименуваха стадиона на Локомотив Пловдив на Христо Бонев

  • Преди 49 минути
Петко Петков е номиниран за член на ВСС от квотата на следователите

Петко Петков е номиниран за член на ВСС от квотата на следователите

  • Преди 52 минути