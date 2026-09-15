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Агенцията по социално подпомагане отпусна еднократна помощ за над 127 000 ученици

Агенцията по социално подпомагане отпусна еднократна помощ за над 127 000 ученици
Снимка: БТА

Тя е по 153 евро

Преди първия учебен ден на над 127 000 деца до четвърти клас и в осми клас е отпусната  еднократна помощ за ученици от 153 евро, а почти 50 000 вече са получили първия транш от нея. Подкрепата се изплаща от Агенцията за социално подпомагане (АСП). Срокът за кандидатстване е до 15 октомври.

Помощта се предоставя на две части – в началото на учебната година и в началото на втория срок. Задължително условие за получаване на втората част от нея е детето да ходи редовно на училище. Подкрепата се отпуска безусловно – независимо от дохода и имотното състояние на семейството, за всички ученици, които са записани в първи и осми клас или продължават обучението си във втори, трети и четвърти клас. За получаването ѝ няма значение и видът на училището – дали е държавно, общинско или частно.

До момента общата изплатена еднократна помощ за ученици е над 3.7 млн. евро. Право на нея имат семействата на около 260 000 деца.

Кандидатстването за помощта може да стане и по електронен път през портала https://egov.bg.

Електронното подаване на заявления за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас е достъпно на линк: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/izpalnitelni+agentsii/uslugi-814/778

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