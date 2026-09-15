Михаела Доцова откри учебната година във Второ основно училище „Христо Смирненски“ в Берковица

На откриването на новата учебна година във Второ основно училище „Христо Смирненски“ в Берковица присъства председателят на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова, която е учила там до седми клас.

По думите на Доцова 15 септември за българите е като национален празник, защото именно тогава децата им тръгват на училище. Тя отправи послание както към първокласниците и по-големите ученици, така и към учителите.

Към най-малките председателят на парламента се обърна с пожелание да се гмурнат в морето от знание и да приемат предизвикателствата на училището. Към учениците тя отправи и следния призив:

„Учете всеки ден, за да придобивате повече мъдрост и знание. Знам, че изкуственият интелект ви е по-интересен, но знайте, че силата е във вашите умове. Колкото повече мечтаете, толкова по-големи ще бъдат вашите успехи. Мечтайте на воля, не поставяйте граници пред себе си, защото вие можете да прескочите всяко препятствие“.

По време на посещението си Доцова се срещна с някои от своите учители, които и днес работят в училището. Тя им благодари за доброто образование и възпитание, което е получила от тях.

От трибуната председателят на парламента отправи благодарност към учителите за всекидневната им отдаденост в изграждането на достойни и знаещи българи, с което допринасят за развитието на българското общество.

По случай началото на учебната година приветствия отправиха кметът на Берковица Радослав Найденов и директорът на училището Анна Рангелова. Празничен водосвет отслужи архимандрит Антим - игумен на Клисурския манастир.