ЕС затяга контрола: Нови правила за децата в социалните мрежи

Европейската комисия подготвя нови правила, които предвиждат забрана за достъп до социалните мрежи за деца под 15 години, съобщава „Политико“, позовавайки се на документи и свои източници.

В четвъртък изпълнителният орган на ЕС ще представи нов закон - „EU KIDS Act“. Той ще определя възрастови ограничения и други правила за достъпа на непълнолетни до социалните мрежи. Предвижда се многостепенна система, която да позволява достъп до платформите под родителски надзор преди навършване на 15 години.

Въвеждането на възрастови ограничения е част от усилията на Европейската комисия и нейния председател Урсула фон дер Лайен за по-добра защита на непълнолетните в социалните мрежи. Мерките идват на фона на острите критики от здравни експерти, политици и родители за влиянието на платформи като TikTok, Instagram и други върху психичното здраве на непълнолетните.

От месеци върху ЕС се оказва силен натиск за предприемане на мерки, а френският президент Еманюел Макрон постави въпроса сред водещите теми в политическия дневен ред. Австрия, Дания, Франция, Гърция и Испания също активно работят по национални закони за ограничаване на достъпа на деца до социалните мрежи.

Очаква се фон дер Лайен да представи повече подробности по предложението в речта си в Страсбург в сряда.

Новите правила на ЕС ще обхващат социалните мрежи, платформите за споделяне на видеоклипове, онлайн игрите, както и чатботовете и асистентите, базирани на изкуствен интелект, като образователните инструменти ще бъдат изключени от обхвата им. В документите се посочва, че предложението ще включва и серия от образователни мерки, насочени към децата, родителите и настойниците.

По-рано тази година експертна група от специалисти в областта на здравеопазването и технологиите, свикана от фон дер Лайен, представи сходни препоръки за ограничаване на достъпа до т.нар. „социални мрежи+“, сред които и услуги с асистенти, базирани на изкуствен интелект.

Текстът все още може да бъде променен преди официалното му представяне в четвъртък. След това предложението ще трябва да бъде обсъдено с правителствата на страните от ЕС и членовете на Европейския парламент.

От документите става ясно, че не се предвижда строга възрастова граница за достъп до социалните мрежи. Вместо това се предлага определени видове профили да бъдат достъпни на различна възраст. Ограниченията ще се прилагат за социалните мрежи и платформите за споделяне на видеа, определени като високорискови, без в документите да се уточнява как ще бъде определяна тази категория.

За децата под 13 години се предвижда родителите да могат да създават профили от тяхно име, които да бъдат изцяло под контрола на настойниците и да използват услуги, отговарящи на строги стандарти за безопасност. При потребителите между 13 и 15 години предложението предвижда начални акаунти с родителски контрол, ограничения за контакт с непознати и за времето, прекарано пред екрана.

С навършването на 15 години тийнейджърите ще могат да създават собствени акаунти.

В документите се посочва още, че социалните мрежи и платформите за споделяне на видеоклипове ще трябва да проверяват възрастта на потребителите.

Предвижда се и създаването на нова структура, която да следи за спазването на правилата, както и въвеждането на надзорни такси, плащани от компаниите. Контролът върху компаниите и услугите с най-висок риск ще бъде централизиран в ръцете на Европейската комисия, докато националните регулаторни органи ще надзирават по-малките фирми.

Част от държавите в ЕС от години разработват собствени закони за ограничаване на достъпа до социалните мрежи.

От 1 януари 2027 г. Гърция планира да забрани достъпа до социалните мрежи на деца под 15 години. Франция прие още през януари 2026 г. законопроект, предвиждащ подобна забрана, но Сенатът внесе промени и окончателният текст все още е в процедура. Още през 2023 г. Франция прие сходен закон, който изискваше родителско съгласие за деца под 15 години, но той не беше приложен, отчасти заради въпроси относно съвместимостта му с европейското законодателство. Президентът Еманюел Макрон настоява за решение на европейско ниво.

Испания засега само е обявила намерение да ограничи достъпа до социалните мрежи за деца под 16 години. В Португалия предложението предвижда пълна забрана за деца под 13 години, докато между 13 и 16 години достъпът да е възможен само с родителско съгласие, а 16 години да бъде минималната възраст за самостоятелен достъп.

Италия подготвя законодателна инициатива за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години. През 2026 г. австрийското правителство постигна съгласие за по-ниска възрастова граница за достъп до платформите - 14 години. Дания също планира да ограничи достъпа на деца до 15 години, като се предвижда възможност за родителски изключения.

В Германия мнозинството в Бундестага подкрепя забрана за използването на социалните мрежи от деца под 14 години, но окончателно решение все още няма.

През февруари тази година Полша обяви, че подготвя закон, който да забрани на деца под 15 години да използват социалните мрежи. В Литва възрастовата граница е 16 години. Нидерландия, Финландия и Швеция също подкрепят ограничение на достъпа за лица под 15 години.

Румъния е сред държавите, които са най-напреднали по въпроса. Законът за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години вече е приет от Сената и предстои да бъде разгледан от Камарата на депутатите.

През май и в България започна дебат по темата. ГЕРБ предложиха промени в Закона за закрила на детето, които предвиждат забрана за използване на социални мрежи от лица под 16 години, като за възрастта между 13 и 16 години се обсъждаше възможност за достъп с родителско съгласие. Предложенията обаче не бяха приети, а седмици след като управляващите от „Прогресивна България“ отхвърлиха текстовете, също заговориха за въвеждане на ограничения.

Единствено Естония и Чехия са се обявили против подобна забрана. През март тази година предложението беше отхвърлено в Хърватия, докато Белгия засега се въздържа от присъединяване към инициативата.