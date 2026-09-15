Новини
Търси
Подкаст
Общество

Честит първи учебен ден... с каска на главата

Честит първи учебен ден... с каска на главата
Снимка: БТА

Парче керемида е ранило леко дете в края на миналата учебна година

 

Ученици от 38-о основно училище "Васил Априлов" в София откриват учебната година с каски. Необичаен подход предприемат децата и техните родители в опит да привлекат вниманието на институциите към състоянието на сградата, информира Нова телевизия.

"В края на миналата учебна година парче керемида падна от покрива на училището и нарани леко едно дете. Този инцидент предизвика вълна от притеснение сред родителите. Голяма група от тях започнаха да подават сигнали. Установи се, че има конструктивни елементи, които трябва да бъдат премахнати. Получихме уверение от Столичната община. Четири месеца по-късно това не се е случило”, споделя един от родителите. По думите на друг вдъхновението в момента е по-голямо, отколкото притеснението.

Едно от децата обясни, че се притеснява освен за себе си, така и за сестра си, която е по-малка от него. Момчето каза още, че оградите на училището не са безопасни.

Кметът на столичния район „Средец” Трайчо Трайков е дошъл на обследване на сградата и е направил заключението, че тя е безопасна. В социалните мрежи той уверява, че 90 керемиди трябва да бъдат пренаредени, а преди 2 месеца е внесъл в СО предложения и има одобрено финансиране.

„Не сме сигурни дали това е така. Нямаме официален отговор дали изобщо е направено обследване. В момента сме в неяснота. Не знаем кой ще поеме тази отговорност, ако се случи още един проблем”, смята родителят Милена Пекарова

Още по темата

Денят на едно семейство - на 15 септември с първокласник и рожденик

Денят на едно семейство - на 15 септември с първокласник и рожденик

Над 2300 училища в страната отварят врата за първия учебен ден

Над 2300 училища в страната отварят врата за първия учебен ден

Гълъб Донев: Започна подготовката на Бюджет 2027

Гълъб Донев: Започна подготовката на Бюджет 2027

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

Водещи

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 2 минути
Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

  • Преди 5 минути
Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

  • Преди 10 минути
Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

  • Преди 17 минути
Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

  • Преди 21 минути
Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

  • Преди 22 минути
Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

  • Преди 26 минути
Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

  • Преди 31 минути
Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

  • Преди 38 минути
Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

  • Преди 39 минути
Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

  • Преди 43 минути
МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

  • Преди 45 минути
Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

  • Преди 53 минути
Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

  • Преди 54 минути