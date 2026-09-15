Честит първи учебен ден... с каска на главата

Ученици от 38-о основно училище "Васил Априлов" в София откриват учебната година с каски. Необичаен подход предприемат децата и техните родители в опит да привлекат вниманието на институциите към състоянието на сградата, информира Нова телевизия.
Едно от децата обясни, че се притеснява освен за себе си, така и за сестра си, която е по-малка от него. Момчето каза още, че оградите на училището не са безопасни.
Кметът на столичния район „Средец” Трайчо Трайков е дошъл на обследване на сградата и е направил заключението, че тя е безопасна. В социалните мрежи той уверява, че 90 керемиди трябва да бъдат пренаредени, а преди 2 месеца е внесъл в СО предложения и има одобрено финансиране.
„Не сме сигурни дали това е така. Нямаме официален отговор дали изобщо е направено обследване. В момента сме в неяснота. Не знаем кой ще поеме тази отговорност, ако се случи още един проблем”, смята родителят Милена Пекарова