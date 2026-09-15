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София очаква над 1000 участници за европейското по бокс

София очаква над 1000 участници за европейското по бокс
БТА

Шампионатът на Стария континент ще се проведе между 17 и 25 септември

Българската федерация по бокс даде официална пресконференция преди дългоочакваното домакинство на София на европейското първенство. Шампионатът на Стария континент в зала „Асикс Арена" ще се проведе между 17 и 25 септември. Над 1000 боксьори от цяла Европа ще се качат на ринга в преследване на мечтания медал, а сред тях личат олимпийски, световни и европейски шампиони и медалисти.

Българската федерация по бокс пред ТАРАЛЕЖ: Очакваме медали и максимално добро представяне в София

„Отговорността е огромна. Напрежението се покачва. Ние с моя екип ще се справим на доста високо ниво. Ще имаме повод да се гордеем с работата си. Треньорите и състезателите трябва да са здрави, пожелавам им успех и да оставят сърцата си на ринга", каза Красимир Инински - президент на БФ Бокс.

„Това ще бъде най-мащабното европейско първенство в историята, защото за първи път се провежда едновременно за мъже и жени - над 1000 участници ще пристигнат в България", допълни Инински. 

16 боксьори ще представляват България - 10 при мъжете и 6 при жените. Личат имената на актуалния европейски шампион Рами Киуан, петкратния носител на Купа „Странджа“ Радослав Росенов и олимпийския бронзов медалист Хавиер Ибанес. При жените след две години пауза се завръща световната и четирикратна европейска шампионка Станимира Петрова, а редом до нея ще застанат многократните европейски медалистки Златислава Чуканова и Венелина Поптолева.

 

 

 

 

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