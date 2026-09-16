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САЩ обвиниха петима души за руски заговори за поръчкови убийства

САЩ обвиниха петима души за руски заговори за поръчкови убийства
Pixabay

Главният прокурор на САЩ Тод Бланш съобщи пред журналисти, че плановете са включвали „опити за ликвидиране на руски дисидент, за когото разследващите смятат, че се намира в района на Вашингтон, окръг Колумбия“

Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) повдигна обвинения срещу петима души във връзка с предполагаеми руски заговори за наблюдение, вербуване и целеви убийства, става ясно от разсекретен във вторник обвинителен акт, предава Ройтерс. 

Петимата са работили за руските разузнавателни служби с цел „осъществяване на нападения и убийства по целия свят, включително и в САЩ“, посочва министерството в документа, като допълва, че лицата все още се укриват и са обявени за издирване.

Американските власти идентифицираха обвинените в заговор за финансиране на тероризъм: това са руският гражданин Юрий Храмеев (63 г.) и неговият син Кирил Храмеев (27 г.), кубинските граждани Оемис Ромагоса Дурути (35 г.) и Яидел Делгадо Суарес (35 г.), както и венецуелският гражданин Анхел Едуардо Кастро (22 г.). На Храмеев-баща, Суарес и Кастро са повдигнати и допълнителни обвинения за заговор за извършване на поръчково убийство.

Главният прокурор на САЩ Тод Бланш съобщи пред журналисти, че плановете са включвали „опити за ликвидиране на руски дисидент, за когото разследващите смятат, че се намира в района на Вашингтон, окръг Колумбия“.

Според разследващите мрежата е вербувала няколко души на американска земя, които да извършват наблюдение на руски дисиденти, живеещи в САЩ и в Литва. На един от вербуваните са били предложени 40 000 долара, за да „елиминира“ или „направи така, че да изчезне“ лице, пребиваващо в САЩ. Миналата година на друг американски агент са били обещани 25 000 долара за убийството на човек, намиращ се в Литва.

Руското посолство във Вашингтон не реагира веднага с коментар по случая. В миналото Москва неколкократно е отричала да провежда подобни операции на чужда територия, включително в САЩ.

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