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Формула 1 обяви календара за сезон 2027

Формула 1 обяви календара за сезон 2027
БТА

Броят на спринтовете е увеличен на 10

F1 официално обяви календара за сезон 2027. Той включва 24 състезания, които ще се проведат от март до декември в 22 държави. Бахрейн трябва да открие следващата кампания, докато броят на спринтовете е увеличен на 10. Сред новите домакини на такъв тип надпревари е и Монако.

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Предсезонните тестове ще се проведат в Бахрейн от 24 до 27 февруари 2027 г. След това островната държава ще даде начало на следващата кампания. За последно Бахрейн откри сезон 2024, след което отстъпи мястото на Австралия.

Веднага след Бахрейн идва ред на Гран при Саудитска Арабия. Провеждането на двете надпревари обаче не е потвърдено на 100 % заради напрежението в Близкия изток.

След това керванът на F1 преминава през Австралия, Япония и Китай. После идва ред на стартовете в Маями и Канада, които ще се проведат през месец май.

Европейската фаза на сезона започна в Монако. След това F1 ще се завърне в Португалия и по-специално пистата край Портимао. После идва ред на надпреварите във Великобритания, Австрия, Белгия и Унгария.

Втората половина на сезон 2027 в F1 започва със стартовете в Италия и Испания, които са последните на територията на Европа. След това идва ред на Гран при на Азербайджан и дългоочакваното завръщане на Турция, което ще бъде в началото на октомври. Последният кръг от тази серия е в Сингапур, преди F1 да се насочи към Остин, Мексико Сити и Сао Пауло. Финалните три кръга от следващата кампания в F1 отново ще се проведат в Лас Вегас, Катар и Абу Даби.

В календара на F1 за 2027 г. не фигурират пистите Зандвоорт и Каталуния. Първата изпада от календара, докато Барселона ще се завърне през 2028-ма, редувайки се със Спа. Пистата Сепанг, която ще приеме кръг след няколко седмици, също не фигурира в календара.

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