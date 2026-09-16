Четири сигнала са постъпили за трагедията в кв. "Младост", при който мъж е намушкал детето си и след това е скочил през прозореца. Първият сигнал е за мъж, скочил от високо, който кърви. Вторият сигнал е, че мъжът няма жизнени функции. Това заяви пред медиите комисар Кулеков.

Таралеж припомня - по-рано стана ясно, че баща е намушкал няколко пъти детето си и след това е скочил от петия етаж.

Другите два сигнала са за детето. Първият е, че детето е в гърч и има прободна рана, а следващият - потвърждава, че детето е намушкано, но не се знае от кого.

Полицаите са намерили свидетелите. Жилището на петия етаж е двустайно, в него живеят баща, шестгодишно дете и родителите на бащата. Бабата е отишла да пазарува и при връщането открива детето си.

Бащата е направил опит да се свърже със спешния тел 112, но няма проведен разговор. През 2023 г. бащата е буйствал и е бил настанен в център за психично здраве. Той страда от психическо разстройство, приема медикаменти.

Майката на детето е напуснала семейството преди три години, уточни комисар Кулеков.

"Не е имало признаци, че в това семейство може да се случи нещо. Тази сутрин бабата е позвънила в детската градина и е казала, че детето днес няма да отиде на градина", допълни полицаят.

Не е имало данни за домашно насилие, нито за проявена агресия от живущите в дома.

Няма признаци в дома да е имало външно лице или намеса по отношение на случилото се, допълниха от полицията.