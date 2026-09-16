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Откриха контрабандни цигари в резервни гуми и седалки на ГКПП "Лесово"

Откриха контрабандни цигари в резервни гуми и седалки на ГКПП "Лесово"

За изминалите 3 месеца митническите служители на пункта са задържали над 4 000 000 къса цигари

Контрабандни цигари, укрити в резервни гуми, под тапицерията на седалките и тавана, откриха митническите служители на МП „Лесово“ при проверка на товарен автомобил и лека кола, влизащи в страната от Турция,  съобщиха от Агенция „Митници“.

При един от случаите на 14 септември, малко след полунощ, на пункта пристига товарен автомобил с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, представя документи за превозваната групажна стока от Турция за Германия. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са отбелязани необичайни плътности в двете резервните гуми. При последвалата физическа проверка, след демонтаж на джантите на гумите, са открити 25 600 къса (1280 кутии) цигари, с турски акцизен бандерол. 

Ден преди това при друга проверка на лек автомобил с румънска регистрация са открити цигари, укрити под тапицерията на седалките и тавана. От укритията са извадени общо 14 400 къса (720 кутии) цигари от пет различни марки с чужд бандерол. В хода на проверката се установява, че тютюневите изделия са на шофьора – румънски гражданин, който пътувал с трима свои съграждани от Турция за Румъния.
Контрабандните акцизни стоки са задържани. 

На двамата шофьори на превозните средства са съставени актове по Закона за митниците за пренасяне на акцизни стоки през държавната граница без знанието и разрешението на митническите органи. 

Само за изминалите три месеца на тази година- юни, юли и август - митническите служители на МП Лесово са задържали над 4 000 000 къса цигари.

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