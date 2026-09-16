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Чиновниците в Гърция на протест за "постоянна и сигурна работа"

Чиновниците в Гърция на протест за "постоянна и сигурна работа"
Снимка: БТА

В официално становище от АДЕДИ аргументираха съпротивата си срещу реформата с мотива, че тя отслабва трудовите защити, улеснява премахването на постоянния статут на държавните служители и въвежда по-строги механизми за оценка и санкции

Държавни служители се събраха на нов протест в центъра на гръцката столица Атина, изразявайки недоволството си срещу подготвяните от правителството конституционни промени, предава БТА. Демонстрацията се организира от най-влиятелния синдикат в публичния сектор в страната – АДЕДИ, и съвпада във времето с днешните дебати около второто гласуване на конституционната ревизия в гръцкия парламент.

Поради протестната акция трафикът в околностите на площад „Синтагма“ е сериозно блокиран, а в района има засилено полицейско присъствие.

В официално становище от АДЕДИ аргументираха съпротивата си срещу реформата с мотива, че тя отслабва трудовите защити, улеснява премахването на постоянния статут на държавните служители и въвежда по-строги механизми за оценка и санкции.

От синдиката възразяват остро и срещу реформите в образователната сфера, които според тях ще доведат до комерсиализация и експанзия на частното висше образование. Те се обявяват и против конституционното фиксиране на строги бюджетни ограничения, застрашаващи разходите за възнаграждения, пенсии и социални придобивки.

Протестиращите издигнаха искания за „постоянна и сигурна работа, за реално увеличение на заплатите“ и се обявиха категорично за „обществено и безплатно образование и здравеопазване за целия народ“.

Сегашното напрежение следва призива на премиера Кириакос Мицотакис от февруари за предприемане на „смели конституционни промени“, насочени към модернизиране на държавния апарат. Това не е първата проява на обществено недоволство, след като в средата на юли на същия площад в Атина се състоя друга голяма демонстрация срещу конституционната реформа.

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