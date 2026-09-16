Еди Рама определи присъдите срещу лидерите на АОК като "лудост"

Албанският премиер Еди Рама реагира на решението на Специализираните камари в Хага, които осъдиха четирима бивши лидери на Армията за освобождение на Косово (АОК) за военни престъпления, предаде АТА.

Рама определи присъдите срещу Хашим Тачи, Кадри Весели, Якуп Красничи и Реджеп Селими като "лудост".

Премиерът изрази позицията си чрез публикация в социалните мрежи, към която е добавил изображение на Европа, обградена с бодлива тел.

"Лудост", написа Рама.

Бившият президент на Косово Хашим Тачи беше признат за виновен във военни престъпления и получи 25-годишна присъда от Специализираните камари в Хага. Същото наказание беше наложено и на Якуп Красничи.

Кадри Весели беше осъден на 18 години затвор, а Реджеп Селими - на 13 години.