Еди Рама определи присъдите срещу лидерите на АОК като "лудост"

Албанският премиер Еди Рама реагира на решението на Специализираните камари в Хага, които осъдиха четирима бивши лидери на Армията за освобождение на Косово (АОК) за военни престъпления, предаде АТА.
Рама определи присъдите срещу Хашим Тачи, Кадри Весели, Якуп Красничи и Реджеп Селими като "лудост".
Премиерът изрази позицията си чрез публикация в социалните мрежи, към която е добавил изображение на Европа, обградена с бодлива тел.
"Лудост", написа Рама.
Бившият президент на Косово Хашим Тачи беше признат за виновен във военни престъпления и получи 25-годишна присъда от Специализираните камари в Хага. Същото наказание беше наложено и на Якуп Красничи.
Кадри Весели беше осъден на 18 години затвор, а Реджеп Селими - на 13 години.