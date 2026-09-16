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Божанов: Напускането на Валерия Велева не е достатъчно, Йотова дължи обяснение

Божанов: Напускането на Валерия Велева не е достатъчно, Йотова дължи обяснение

Реакцията му идва, след като главният редактор на „Епицентър“ Валерия Велева обяви, че се оттегля от инициативния комитет

Напускането на Валерия Велева на инициативния комитет, издигнал кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент, не е достатъчно. Йотова трябва ясно да се разграничи от практиките, довели до публикуването на лични данни на пострадали лица по случая „Петрохан“. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов във Facebook.

Реакцията му идва, след като главният редактор на „Епицентър“ Валерия Велева обяви, че се оттегля от инициативния комитет. По-рано от „Демократична България“ поискаха Йотова и Вълчев да се разграничат от нея заради публикуването на чувствителна информация, съдържаща се в експертиза по разследването на случая „Петрохан“.

„В резултат на нашата реакция на безобразното разкриване на лични данни на пострадали лица в сайта Епицентър, главният му редактор Валерия Велева напусна инициативния комитет на Илияна Йотова“, написа Божанов.

Той подчерта, че според него обществото трябва да получи цялата информация по случая „Петрохан“, но тя трябва да бъде предоставена от компетентните институции по начин, който защитава засегнатите лица.

„Ние не възразяваме срещу публикуването на експертизите - искали сме пълна публичност от първия ден. Но начинът за разкриване на истината не е чрез контролиран теч на документи през вечно обслужващите задкулисието медии, без съобразяване с рисковете за лицата, които се споменават в тях“, заяви Божанов.

Божанов: Не защитаваме сексуални посегателства срещу деца

Съпредседателят на „Да, България“ подчерта, че критиката му към начина на разпространяване на информацията не трябва да се възприема като защита на евентуални сексуални посегателства срещу деца.

„Такива могат единствено да бъдат категорично и еднозначно осъждани“, заяви той и допълни, че институциите, които бездействат при сигнали за подобни престъпления, трябва да носят отговорност.

Божанов отправи критики и към прокуратурата, като я обвини, че не успява убедително да представи пред обществото установените факти по разследването. Твърденията му за „контролиран теч“, политическа злоупотреба и действията на прокуратурата представляват негова политическа оценка.

„Йотова дължи отговор“

Божанов настоя президентът Илияна Йотова да обясни и защо Валерия Велева първоначално е била включена в инициативния комитет, подкрепящ кандидатурата ѝ.

„Напускането на Велева не е достатъчно - Илияна Йотова дължи ясно да се разграничи от тези практики и дължи отговор защо я е допуснала в инициативния си комитет“, написа той.

Божанов отправи и политически критики към журналистическата дейност на Велева през годините и постави под въпрос съвместимостта на присъствието ѝ в комитета с заявките на Йотова за противопоставяне на т.нар. модел на „завладяната държава“.

„Как г-жа Йотова, кандидат на Прогресивна България, се бори с модела на завладяната държава, когато използва нейните верни инструменти и ги слага на първия ред в инициативния си комитет?“, пита Божанов.

Междувременно инициативният комитет на Йотова и Вълчев също излезе с позиция, в която се разграничи от публичното изнасяне на лични данни и определи решението на Велева да се оттегли като правилно.

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